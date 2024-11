Labdarúgás, Területi I., 12. forduló:

Tatai AC–Wati Kecskéd KSK 11–0 (7–0)

Tata, Tatai AC Új úti Sporttelep, vezette: Farkas Bálint (Katona Bence Mihály és Szeibert Philip)

Tata: Csákány - Simonka (Márton 46.), Györgykovács (Máté-Kovács 46.), Korcsok (Mészáros 63.), Zuggó, Hajas, Víg (Németh 46.), Sternberger, Marticsek, Mártonfi (Unger 63.), Hadobás.

Kecskéd: Bódis - Neckernusz (Nagy 63.), Gacs (Szabó 62.), Gyenes, Hatos (Babai 62.), Schmidt, Harsányi, Lampert, Laczó, Klestenitz, Karvaj.

Gólszerzők: Sternberger (6.), Marticsek (10.), Korcsok (12.), Mártonfi (16., 42., 54.), Hajas (19.), Zuggó (22., 63., 70., 76.).

Schőn László, Tata vezetőedző: – Hatalmas erődemonstrációt tartottunk ezúttal is. Végig jól játszottunk, húsz perc alatt eldöntöttük a mérkőzést. Így nagy előnnyel mehettünk a szünetre. Nagyon fegyelmezetten és jól játszottunk, ennek volt köszönhető ez a nagyarányú győzelem. Köszönöm a csapatnak ezt a nagyszerű hozzáállást, hiszen nem becsülte le az ellenfelet.

Selymes Attila, Kecskéd vezetőedző: – Kiütöttek minket, de megpróbálunk a hétvégére felállni. Gratulálunk a Tatának a győzelemhez.

Vértessomló–Koppánymonostori SE 1–6 (0–2)

Vértessomló, Vértessomló KSK, vezette: Áy János (Kun Péter Attila és Bokor Benjamin Alex)

Vértessomló: Ámort - Tóth, Koller M., Murányi (Szolga 46.), Dobbelaere, Pető, Greskó (Eigner 56.), Szepesi (Zettisch 78.), Kovács, Nagy (Kacz 35.), Petőcz.

Koppánymonostor: Vicena - Egyed, Kalla (Dávid 78.), Horváth K. (Szőke 72.), Bilkó, Valkó M., Vincze (Sinkó 80.), Pulai, Valkó G. (Sallai K. 83.), Juhász (Ballester-Garcia 74.), Tímár.

Gólszerzők: Pető (60.), ill. Tímár (2.), Horváth (34., 70.), Bilkó (57.), Valkó M. (59., 80.).

Nagy Géza, Vértessomló edző: – Csak asszisztáltunk a koppánymonostori győzelemhez, mindössze egy percig volt esélyünk.

Vigh László, Koppánymonostor edző: – A múlt héten nagy pofont kaptunk, amiről sokat beszélgettünk a játékosokkal. Mindennek ellenére próbáltunk tiszta fejjel kiállni Vértessomlón. Örülök neki, hogy mindenki átérezte ennek a fontosságát. Jó volt látni a csapatot, már az első perctől kezdve domináltunk.

Sárisápi BSE–FC Esztergom 8–0 (2–0)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Katona Bence Mihály (Farkas Bálint és Kis Benedek)

Sárisáp: Tőzsér - Cserven (Fekete 46.), Yousif, Janusz (Jurásek K. 69.), Mészáros, Jurásek J. (Bartl 46.), Berkó (Kara 55.), Sándor (Dékay 69.), Karcagi, Farkas, Válent.

Esztergom: Mesterházi - Tömör, Várszegi, Czvik, Nagy, Sisa, Körmöndi, Kiss, Szutor, Tahon (Antalics 26.), Torma.

Gólszerzők: Karcagi (25.), Farkas (44.), Bartl (47.), Berkó (50.), Youif (56.), Janusz I. (61.), Dékay (75.), Jurásek K. (82.).

Fenyvesi László, Sárisáp vezetőedző: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de nem használtuk ki jó százalékban az első félidőben, ami szerencsére a másodikban valamelyest javult. Gratulálok a csapatomnak az újabb győzelemhez, külön kiemelve a 39. életévében járó gólszerzőnket, Jurásek Károlyt, akinek hozzáállása továbbra is példaértékű.

Kun Imre – Esztergom vezetőedző: – Rengeteg hiányzóval érkeztünk a mérkőzésre, a padon helyet foglaló két mezőnyjátékosomból is csak az egyikük volt százszázalékos állapotban hadra fogható, akit már a huszonhatodik percben a pályára kellett küldenem egy sérülést követően. Tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz, azt is, hogy ellenfelünk óriási nyomást fog helyezni ránk, próbáltunk masszívan védekezni. A kapusunk többször is mérkőzésben tartott minket az első negyvenöt percben, de a második és a harmadik gólt lélektanilag nagyon rossz ütemben kaptuk. Fizikálisan nem éreztem megfogva a csapatot, inkább mentálisan fáradtunk bele, hogy a hátunknak volt szegezve a kapunk.

Lábatlan ESE–Vértesszőlősi SE 2–1 (0–0)

Lábatlan, Lábatlani ESE Sporttelep, vezette: Mihályi Máté (Mihályi Gergő és Uracs Roland)

Lábatlan: Török - Chirita, Király (Nyergesi 92.), Deme, Kovács, Nagy, Galba, Váli, Fábián-Nagy, Kottra (Mann 46.), Budaházi.

Vértesszőlős: Abuzareefa - Ozoróczi (Younes 70.), Batics, Galambos, Horváth (Nagy 82.), Batics, Pálfy (Fazekas 77.), Kocsis, Radics, Antal, Gréczi.

Gólszerzők: Chirita (71.), Budaházi (93.), illetve Antal (87.).

Gimesi Máté, Lábatlan vezetőedző: – Megérdemelten tartottuk itthon a három pontot és gyors felépülést kívánunk a Vértesszőlős kapusának.

Hagymási Zoltán, Vértesszőlős vezetőedző: – Nagyon mérges vagyok, sorra pontrúgásból kaptunk gólokat. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, hiszen három nagy helyzetünk volt, annak ellenére, hogy az ellenfél kihagyott egy tizenegyest. A második félidőben sokkal nagyobb helyzeteink voltak az ellenfélnél. Mentálisan kell erősebbnek lennünk. Azt kell még megtanulnunk, hogy nekünk nekünk minden pontra szükségünk van.

Ikoba Beton Zsámbék–DG Tát SE 5–1 (4–1)

Zsámbék, Zsámbéki sporttelep, vezette: Szeibert Philip (Patócs Dorina és Sirokmán Alex)

Zsámbék: Lehel - Kerezsi, Bíró R. (Szűcs 46.), Áprily (Yürekli 71.), Orosházi, Barlangi, Biró Á. (Csóh 71.), Magyar, Sugár S. (Nyúl 53.), Czeglédi, Veréb (Somogyi 71.).

Tát: Iványi - Kósa (Bokros 64.), Varga (Kiss 64.), Farkas, Éber, Dékány, Jámbor (Kovács 82.), Tillmann, Iacobut (Gágó 64.), Böhm, Chrompota.

Gólszerző: Kerezsi (13.), Sugár S. (34., 36.), Biró Á. (45.), Nyúl (58.), illetve Tillmann (42.).

Bodó László, Zsámbék vezetőedző: – Végig próbáltunk támadó focit játszani, azt gondolom a mérkőzés nagy részében sikerült is. Türelmesek voltunk, kerestük az üres területeket a vendégek mögött, amit többször megtaláltunk. A teljesítményünk alapján azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk az eddig nagyon jól szereplő Tát ellen.

Szabó Attila, Tát vezetőedző: – Talán a bajnokság legrosszabb első félidejét produkáltuk, ellenfelünk minden poszton jóval koncentráltabban játszott. A második játékrészben már jobban néztünk ki védekezésben, de előre felé nem tudtunk veszélyesek lenni. A Zsámbék ilyen arányban is megérdemelten nyert. A jövő héten szeretnénk győzelemmel pihenőre menni.

Bábolnai SE–Nyergesújfalu SE 1–2 (0–0)

Bábolna, Bábolnai SE Sporttelep, vezette: Linn Kevin (Faragó György és Urbanics Áron)

Bábolna: Morvai - Proceller K., Lanzendorfen, Füredi-Ollé, Maruzs (Szendi 85.), Kis-Balázs, Fekete (Hollódi 77.), Németh Zs., Nyári (Rabi 46.), Mátyás, Proceller M. (Szabó 85.).

Nyergesújfalu: Borsiczki - Bogárdi, Cseh (Pauer 88.), Hajnal (Szilágyi 77.), Tóth (Jakobi 83.), Szőke (Balogh 83.), Mann (Petrovics 88.), Balogh A., Szoboszlai, Molnár, Manga.

Gólszerző: Maruzs (55.), illetve Molnár (54.), Manga (67.)

Kiállítva: Németh (66.), Proceller K. (81.)

Józsa Péter, Bábolna vezetőedző: – Sajnos az őszi szezonunkra jellemzően, ami elől kimaradt, az hátul bement.

Gálicz Ferenc, Nyergesújfalu vezetőedző: – Jól kezdtük a mérkőzést, szervezetten játszottunk, az első tizenöt percben mi irányítottunk, aztán megváltozott a mérkőzés képe. A hazai csapat élesebb lett, és a párharcokat is többségében ők nyerték. Kialakítottak egy-két nagy helyzetet, bizony szükség volt Borsiczki védéseire. A félidő utolsó öt percére sikerült újra felvenni a ritmust, és abban a periódusban nekünk volt két lehetőségünk. A második félidőben kiegyenlített mezőnyjáték folyt, és egy szöglet után sikerült megszereznünk a vezetést. Sajnos nem koncentráltunk a vezetés megszerzése után, és egy perccel a gólunk után egy nagyszerű távoli lövéssel kiegyenlített a Bábolna. Az újabb fordulópontot a kiállítás jelentette, mely számunkra a lehető legjobb forgatókönyv szerint alakult, mert a szabadrúgást gólra váltottuk. A Bábolna nem adta fel, végig küzdött, de sikerült az eredményt megtartani, és úgy gondolom nagyon értékes három pontot szereztünk, és tapadunk tovább az élmezőnyre.

Szabadnapos: Almásfüzitő