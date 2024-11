Az U19-es magyar amerikaifutball-válogatott a napokban a dán Elite Prospect Academy ellen lépett pályára a budapesti Kincsem Parkban. Hogy ez miért is fontos a vármegyei olvasók számára? Nos azért, mert a magyar csapatban a többkörös kiválasztás után a Tatabánya Mustangs két játékosa, Dávidházy Balázs és Tápai Donald is helyet kapott.

Tápai Donald (89), a Tatabánya Mustangs játékosa is jó játékkal járult hozzá a magyar győzelemhez

Forrás: Tatabánya Mustangs

A fogvacogtató hideg ellenére mintegy 800 néző látogatott ki a mérkőzésre, akik jó hangulatot teremtettek az összecsapás alatt. Ebben élen járt az a Tatabányáról érkező mintegy 20 szülő, barát és játékostárs, utóbbiak közül többen már félmeztelenül szurkoltak a meccs végén. Talán kitalálják: nem csak a bajtársi hűség fűtötte őket... A mérkőzést természetesen Mátrai Tibor, a Tatabánya Mustangs szakosztályvezetője is a helyszínen tekintette meg.

Ami a mérkőzést illeti, a két csapat nem volt egy súlycsoportban, a magyarok fizikálisan és technikailag is egyértelműen riválisuk fölé nőttek. Már az első akció után sikerült megszereznünk a vezetést, előnyünk pedig folyamatosan nőtt a találkozó során. A dánok nem boldogultak a stabil magyar védőegységgel, ráadásul egyetlen TD-jüket is elvették szabálytalanság miatt, két játékosuk pedig sajnos megsérült a találkozó során. A vége kiütéses, 37-0-s magyar győzelem lett, amiből a két tatabányai is tevékenyen kivette a részét: a védő Dávidházy remek védőmunkája mellett egy labdát is szerzett, míg a támadó Tápai a második magyar TD előtt blokkolta a dánok védőjét, ezzel segítette hozzá a csapatot a 16-0-s vezetés megszerzéséhez.

A Tatabánya Mustangs játékosaival a szakemberek is elégedettek

Pacuk László, a magyar válogatott szövetségi edzője: – Viszonylag rövid volt a felkészülési időnk, ráadásul kevés anyagot találtunk a dán csapatról. Ettől függetlenül azt játszották, amire számítottunk és a vártnál könnyebb győzelmet arattunk. A játék minden elemében jobbak voltunk, a tatabányai fiúk is remekül teljesítettek, sokat tettek hozzá a győzelemhez.

Dávidházy Balázs: – Jó volt a válogatottban játszani, jó teljesítményt nyújtottunk. Mivel nem ismertük az ellenfellet, úgy álltunk a mérkőzéshez, hogy vagy nagyon kikapunk, vagy nagyon nyerünk, szerencsére utóbbi valósult meg.

Tápai Donald: – Kivételes érzés a válogatott tagjának lenni. Csapatként védekezésben és támadásban is nagyon egyben voltunk. Ami a saját teljesítményemet illeti, a lehetőségekhez képest szerintem jól játszottam, az elvárásoknak megfeleltem, de természetesen még van hová fejlődnöm.

Mátrai Tibor, a Tatabánya Mustangs szakosztályvezetője: – Ahhoz képest, hogy kevés idő volt a felkészülésre, a csapat domináns és stabil volt, végig kézben tartotta a meccset. A két játékosommal meg vagyok elégedve és büszke vagyok rájuk, ahogyan a szurkolóinkra is.

Amerikai futball, felkészülési mérkőzés Magyarország U19–Elite Prospect Academy (dán) 37-0 (7-0, 10-0, 13-0, 7-0)