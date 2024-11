Gólparádét hozott a TVSE szombat délelőtti idegenbeli találkozója. A Tatabánya egy végtelenül kiélezett hajrával behúzta a győzelmet Csongrád-Csanád vármegyében.

A Tatabánya 25 gólos meccsen diadalmaskodott

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tatabánya elhozta a két pontot Hódmezővásárhelyről

Sérülések és betegségek nehezítették a vízművesek felkészülését erre a fontos találkozóra. Induláskor mindössze tizenkét pólós állt Kiss Szabolcs vezetőedző rendelkezésére. Ennek ellenére bátran és hatékonyak kezdte a vendégek az alföldi városban.

A Tatabányai VSE 3-1-re, majd 6-4-re is vezetett. Tegyük hozzá, a hódmezővásárhelyiek hátrányban sem adták fel, és mindannyiszor visszakapaszkodtak. Sőt, egy rövid időszakra még a vezetést is magukhoz ragadták. Ez azonban nem nagyon tetszett a tatabányai fiúknak, akik között három ifjúsági korú vízilabdázó is játéklehetőséget kapott.

Így az utolsó felvonás elején nekidurálták magukat, és három góllal – 12–9-re – elléptek. De a vendéglátók is elindítottak egy utolsó rohamot, de már csak felzárkózni tudtak.