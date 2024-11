Nincs jó formában az MVM-OSE Lions, amely előző négy bajnokiját egyaránt elveszítette (legutóbb a Honvéd vendégeként kapott ki 81-77-re) és a 13., utolsó előtti helyre csúszott vissza a bajnokságban. Ha nem is ugyanaz, de hasonló a helyzet az Albánál is. Bár a székesfehérvári alakulat legutóbbi bajnoki meccsén simán, 110-85-re legyőzte a Szegedet, hétközben hazai pályán 104-80-ra kikapott a francia Le Portel-től (amelynél játszott az Oroszlány korábbi amerikai légiósa, DeAndre Gholston is) a FIBA Europe Cup-ban, és ezzel már biztosan nem juthat tovább a csoportjából. Az Alba az NB I. A-ban ráadásul 3-3-as mérleggel csak a hatodik helyen áll, ami egyelőre kevés az egyik legerősebb játékosállományú hazai klubtól.

Az MVM-OSE Lions számára nem lesz sétagalopp az Alba Fehérvár elleni mérkőzés

– Az Alba kerete hazai viszonylatban nagyon erős, de nem úgy kezdték a bajnokságot, ahogyan tervezték. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik a nemzetközi kupaszereplés okozta fáradtság is. Immár nincs hibázási lehetőségük, nyomás alatt fognak játszani. Ez természetesen ránk is igaz, hiszen az elmúlt hetek mérkőzései számunkra sem sikerültek jól, bár a Honvéd ellen a mérkőzés bizonyos szakaszaiban láttam pozitív jeleket – tudtuk meg Váradi Kornéltól, az MVM-OSE Lions vezetőedzőjétől.

Az MVM-OSE Lions ezúttal is számít szurkolóira

– Az Alba amellett, hogy erős kerettel bír, jó a tranzíciós játékban, keményen védekezik és kiválóan dob távolról. Az előző szezonban, amikor bajban voltunk, szurkolóink kitartottak mellettünk, ezúttal is számítunk a támogatásukra – mondta Váradi Kornél.