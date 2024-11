Tatabánya, azon belül is a Földi Imre Sportcsarnok volt a házigazdája a hétvégén az idei országos súlyemelő felnőttbajnokságnak, amelyen egyaránt tíz súlycsoportban avattak bajnokot a nők és a férfiak között. A résztvevők véleménye szerint a rendezők nagyon jó körülményeket teremtettek a csaknem száz induló számára. Talán nem véletlen, hogy született néhány kiemelkedő eredmény, országos csúcs is.

Az oroszlányi Kalamár Krisztián (középen) második lett a 102 kg-osok között a súlyemelő ob-n

Forrás: beküldött

A rangos sport­eseményre ketten személyre szóló meghívást kaptak az egykori Oroszlányi Bányász klasszis súlyemelői közül a korábbi tatabányai versenyzők és sportvezetők közé. Ők Bagócs János, aki ma is edzi az Oroszlányi SZE emelőit, illetve Benedek János voltak. Ez jólesett a két „régi harcostársnak”, ráadásul a 80. születésnapján Benedek Jánost fel is köszöntötték, miként a 75 éves tatabányai legendát, Stark Andrást is.

Az OSZE súlyemelő-szakosztálya három versenyzőt indított. A 73 kg-os Hraskó Martin hatalmas taktikázás után bronzérmet szerzett úgy, hogy 87 kg-ot szakított és 116 kg-ot lökött. A 96 kilósok mezőnyében Homoki Gergely 116 kg-ot szakított és 135 kg-ot lökött, teljesítményével a negyedik helyen végzett a nyolc emelőt felvonultató súlycsoportban. A 102 kilós Kalamár Krisztián 127 kg-ot szakított és 155 kg-ot lökött. Az ő második helyét senki sem veszélyeztette.

A Tatabányai SC harmadik lett az összetett pontversenyben a súlyemelő ob-n

A TSC-nél a 89 kilós Fekécs Szilárd végzett az élen, mégpedig két magyar csúccsal utasítva maga mögé a mezőnyt. 141 kg-ot szakított és 176 kg-ot, új országos rekordot lökött. Az új összetett magyar csúcs így már 317 kg. A 102 kilósoknál oroszlányi riválisát, Kalamár Krisztiánt megelőzve Lucz Levente lett az aranyérmes 140 kg-os szakítással és 172 kg-os lökéssel. A 81 kilós súlycsoportban negyedik helyezett lett Stavarsz Ádám, aki a verseny előtt bicepszsérülést szenvedve állt rajthoz. Szakításban így 115 kg-ig jutott, lökésben pedig 138 kg-ot teljesített. Az abszolút értékelésnél is elismerték a TSC-s sportolók eredményeit. A férfiak legjobb versenyzője Fekécs Szilárd, míg a harmadik legjobb Lucz Levente lett. Az összetett pontversenyben a Tatabányai SC szintén harmadik lett a Kecskemét és a Békéscsaba mögött.