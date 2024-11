Ha csak a tabellára nézünk, egyértelműnek tűnik a helyzet: a Komárom a negyedik, a Szent István Egyetem csapata pedig a 12., vagyis alapesetben egyértelműen a házigazda számítana esélyesnek. Ez azonban a legkevésbé sem alapeset, hiszen a két csapat között a nyolc helyezés ellenére mindössze négy pont a különbség, de ami a legfontosabb: ezen a mérkőzésen vesz búcsút a komáromi együttes és szurkolótábora a nyáron tragikus körülmények között elhunyt egykori játékosától, Simsik Cynthiától.

Simsik Cynthiát (labdával) búcsúztatja a Komárom VSE

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nem feledik Simsik Cynthiát Komáromban

– Cynthia korábbi klubjai közül három, a DVSC (egészen pontosan annak U20-as csapata – a szerk.), a SZISE és mi jelenleg egyaránt az NB I. B-ben szereplünk. A három klub vezetősége abban egyezett meg, hogy amikor a szezon során ezek a klubok találkoznak, a házigazda minden alkalommal gyászszünetet tart a találkozó előtt. A búcsúztatás kapcsán adományt is gyűjtünk két kiskorú gyermeke számára, akik Cynthia édesapjával jelen lesznek a mérkőzésen – tudtuk meg Becker Balázstól, a Komárom VSE edzőjétől.

– Esélyekről ezúttal nem lehet beszélni – kezdte Neukum Tamás, a KVSE vezetőedzője. – A gyászszünet minden bizonnyal megérinti majd a játékosaimat, elsősorban az édesanyákat, illetve azokat, akik együtt játszottak Cynthiával. Ez mentálisan biztosan megterhelő lesz a csapat számára, a pszichés tényezők valószínűleg nem mellettünk állnak majd. Egyébként is rengeteg a beteg és sérült játékosunk, július óta már 12-en estek ki különböző okok miatt. A legutóbbi meccsen például Pankotai Luca sérült meg, Bízik Boglárka pedig belázasodott, több játékosnak így az eredetitől eltérő poszton kell majd játszania. A Mosonmagyaróvárról kettős játékengedéllyel frissen igazolt Sefcsik Nóra most játszhat először nálunk, az ő csapatba építését is meg kell oldanunk – tudtuk meg a szakvezetőtől.