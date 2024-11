Softgépek zajától volt hangos az Érd Aréna. A Sport-Hotel Darts Club (SHDC) a másodosztályú darts Soft Nemzeti Csapatbajnokság harmadik fordulóján vett részt a Pest vármegyei városban. A Magyar Darts-szövetség által megrendezett versenyen Baktai Gábor, Dusfi Viktor, Erl Attila, Horváth Alex, Sárai Levente alkotta ötös két győzelem mellett egy vereséggel zárta az elmúlt hétvégét.

Az SHDC játékosai két mérkőzést nyertek az elmúlt hétvégén

Forrás: Sport Hotel Darts Club - SHDC/Facebook

Az SHDC három meccset játszott le a hétvégén

A DEAC-HBZ Darts Team elleni mérkőzés elmaradt, mivel a DEAC nem jelent meg a legutóbbi fordulón.

Az SHDC jelenleg az ötödik helyen áll a bajnokságban.

Horváth Szabolcs vezetőedző: – A csapat nagyszerű hangulatban, mosolygósan, lelkesen érkezett a helyszínre. Abban bíztam, hogy ha esetleg egy-egy mérkőzés "elúszik", akkor sem tör meg a lelkesedés. Titkon az volt az elvárásom, hogy a négy mérkőzésből hármat megnyerjünk. A helyszínen tudtam meg, hogy a DEAC elleni negyedik mérkőzésünk elmarad, mert nem jött el az ellenfél. Az első meccsünket 9–4-re megnyertük ellenük a második játéknapon. A Farkasok ellen kezdtünk az elmaradt mérkőzésünkkel, ahol leget sem vesztettünk. Mind a kilenc találkozót 2–0-ra nyertük. Utána az első helyen álló Sun City Szeged következett, ahol végig vezettünk. 8–4-nél úgy tűnt, hogy meglesz a mérkőzés. Nem volt szerencsénk. Meg lehetett volna nyerni a mérkőzést, de sajnos így alakult. Annyit mondtam a kis csapatomnak, hogy játszunk tovább, vár még ránk egy mérkőzés, tegyünk meg mindent, hogy az meglegyen. Az utolsó összecsapáson is végig vezettünk, 3–1, 6–2, majd 8–4-re módosult az állás. Dusfi le is zárta a találkozót, így 9–4-re behúztuk a mérkőzést. A nap játékosa is ő lett nálunk, mert tizenegy mérkőzéséből kilencet megnyert. A Mátraterenye ellen négy győzelmet arattunk. A mágikus ötösnek gratulálok. A szombati steel és a vasárnapi soft csapatbajnokságon is ilyen SHDC-t szeretnék látni, mind hangulatban, teljesítményben. Softon akár még az érem is összejöhet.

Soft Nemzeti Csapatbajnokság, 3. forduló

Farkasok ISE.–Sport-Hotel Darts Club 0–9