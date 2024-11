Vasárnap véget ért az idei darts-csapatbajnokság. A Sport-Hotel Darts Club (SHDC) együttese a soft harmadosztályban bronzérmes lett.

Az SHDC csapata idén is felállhatott a harmadosztály dobogójára softban

Az SHDC softon remekelt a csapatbajnokságban

A tatabányai klub szombaton a Steel Nemzeti Csapatbajnokság III. osztályú küzdelmein vett részt a Budapesti Honvéd Vívócsarnokában, vasárnap pedig Érden a Soft Nemzeti Csapatbajnokság II. divíziójában szerepelt.

A csapat teljesítményét Horváth Szabolcs vezetőedző értékelte.

– A steel szakágban úgy indultunk neki a szombatnak, hogy négy meccset nyernünk kéne a hatból. Elszántságot, teljes odafigyelést, és küzdelmet kértem a fiúktól. Először a tabella éllovasával, a Mátraterenyével, majd a második Galgamenti-vel játszottunk, azonban mindkét mérkőzést elveszítettük. Az Érd ellen 7-5-re vezettünk, végül 9-7 lett az ellenfélnek. Majd a Malom és a MÁV ellen nyertünk. A Smile ellen 7-5-ös előnyből végül 9-7-re kikaptunk, mellyel visszaestünk a IV. osztályba. Rengeteg az újoncunk, akik szeretnének tanulni, fejlődni, tapasztalatot szerezni. Erre nálunk minden lehetőség adott – fogalmazott a tatabányai szakágvezető.

A soft csapat az előző évi ezüst után ezúttal bronzérmet szerzett a harmadosztályban.

– A softos srácokra nagyon büszke vagyok, gratulálok nekik. A nap elején matematikailag még a bronzérem is elérhető lett volna a mieinknek. A második Békéscsaba legyőzésével nyitottunk. Az Újpalota ellen jól kaptuk el a mérkőzés rajtját, 6-2-re, majd 9-5-re vezettünk. A már biztos kieső veresegyházi Farkasok ISE csapata volt a következő ellenfél, a végeredmény 9-5 lett a javunkra. A tabellát megint nagyon nézegettük, és ha a számítások helyesek voltak akkor, vagy a Malom, vagy mi leszünk a harmadikok. 4-0-ra vezettünk a kiskőrösiek ellen, majd lett 6-2, 8-4 és az utolsó körben Erl Attila "Charlie" dobta be a győzelmet érő duplát. Egy nagy örömkiáltás és ugrás most sem maradhatott el a rutinos kapitánytól. A siker után gratuláltunk egymásnak és az ellenfélnek, majd egy pillanatra a nemrég eltávozott Bognár Pistára gondoltunk, aki alapítója, egyben elindítója volt ennek az együttesnek. Tavaly a klub történetében először elindultunk soft csapatban.