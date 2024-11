A hét meccse nyeretlen, az előző öt hazai bajnokiját elveszítő Opus Tigáz Tatabánya 2–1-re győzött az eddigi hét idegenbeli találkozóján 12 pontot gyűjtő BVSC-Zugló ellen a labdarúgó NB II. 12. fordulójában.

Jagodics Márk (24) szerezte az Opus Tigáz Tatabánya mindkét gólját

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Tatabánya egy szögletet követően Jagodics Márk révén már a hatodik percben megszerezte a vezetést. A BVSC ezt követően átvette az irányítást, a hazai csapat pedig kontrákra rendezkedett be. A fővárosiak folyamatos rohamait rendre visszaverte a hazaiak védelme, egy láb vagy egy fej mindig a legjobbkor blokkolta BVSC támadásait. A vendégek fölénye a 36. percben érett góllá, ugyancsak egy szögletet követően egyenlített megérdemelten a fővárosi csapat – Hesz Olivér volt eredményes.

A második játékrészben a Tatabánya nekirontott ellenfelének, végig fölényben játszott, de a lehetőségeivel sokáig nem tudott élni. Aztán a 77. percben egy szabadrúgás után a nagyszerűen játszó Jagodics Márk fejesével ismét megszerezte a vezetést a házigazda, és már nem engedte ki a kezéből a győzelmet a második félidőre visszaeső BVSC-vel szemben.

A Tatabánya a hazai szurkolók legnagyobb örömére hét nyeretlen meccs (és az ezeken szerzett egy pont) után tudott ismét győzni a bajnokságban, ezzel pedig el is mozdult a kiesőzónából.

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Nagyon fontos volt, hogy mi szerezzük az első gólt, éppen ezért erős kezdést terveztünk. Ez be is jött, a gól után azonban mást kaptunk a BVSC-től, mint amit vártunk. Nyomást gyakoroltak ránk, és egy rögzített szituációt követően egyenlítettek. Azonban mi mindkét gólunkat hasonló körülmények között szereztük, ez is mutatja, hogy milyen nagy jelentősége van a pontrúgásoknak ebben az osztályban. Nagy energiákat mozgósítottunk, megdolgoztunk a győzelemért, amelyet meg is érdemeltünk. Az elmúlt hetekben jó útra tértünk, most azon leszünk, hogy biztosítsuk a helyünket a vonal fölött.

Csábi József: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de a kapott gól észhez térítette a csapatot. Ráerőltettük akaratunkat a Tatabányára, a játék minden elemében jobbak voltunk. A második játékrésszel kapcsolatban azonban rossz érzéseim vannak, figyelmetlenül, kapkodva, párharcokat veszítve játszottunk. Ez volt a legrosszabb félidőnk a szezonban.