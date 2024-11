Kihirdette a november 28-án kezdődő, részben hazai Európa-bajnokságra készülő szűkített keretét a női kézilabda-válogatott vezetőedzője, Golovin Vlagyimir. A 19 fős névsorban nem kapott helyet esztergomi játékos. A bővített listán a Mol Esztergom kézilabdázói között Faragó Lea és Kovács Anett neve szerepelt. A nemzeti csapat a JYSK-kupa elnevezésű minitornán végezheti el a részben hazai rendezésű Eb-felkészülés utolsó simításait. A három napos eseménynek Tatabánya ad otthont.

A Klujber Katrinnal felálló női kézilabda-válogatott Tatabányán folytatja Eb-felkészülését

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Friss erő a női kézilabda-válogatottban

Két újonc került be a csapatba, balátlövőben a váci Csíkos Luca mutatkozhat be, a debreceni Tóth Nikolett pedig irányítóként bevethető. A magyar-osztrák-svájci közös rendezésű kézilabda Eb november 28-án kezdődik. A párizsi olimpia hatodik helyezettje Debrecenben játssza a csoportmérkőzéseit, továbbjutása esetén pedig a középdöntőt is.