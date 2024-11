A válogatott szünetet követően tovább folytatódik az élvonalbeli férfibajnokság, melynek 10. fordulója az MVM-OSE Lions pécsi vendégjátékával indul. A patinás baranyai klub jelenleg újonc az élvonalban, ahol egy győzelemmel és hét vereséggel az utolsó helyen áll. A Lions 3-6-os mérleggel a 11. A pécsiek legutóbb 78-77-re kikaptak Szegeden, az OSE viszont 97-93-ra legyőzte az Alba Fehérvárt. A pécsiekkel kapcsolatos friss információ, hogy leigazolták a hazánkban is jól ismert amerikai irányítót, a korábban Nyíregyházán játszó Nigel Johnsont.

Legutóbb győzelmet ünnepelhetett az MVM-OSE Lions

– A bajnoki szünetet gyakorlásra és a hibák javítására szántuk, ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptam a csapattól – tudtuk meg Váradi Kornéltól, az OSE vezetőedzőjétől. – Ellenfelünk gyors kosárlabdát játszó csapat, amely különösen saját pályáján veszélyes ellenfél. Eredményességüket elsősorban külföldi játékosaik határozzák meg, az ő limitálásuk kulcsfontosságú lesz. Az új játékosuk valószínűleg kitűnő védőpárost alkot majd honfitársával, Archibalddal, természetesen belőlük is készültünk. Az Alba elleni meccsen már megmutattuk, hogy kellő agresszivitással és intenzitással erős ellenfelet is le tudunk győzni, erre készülünk most is – nyilatkozta lapunknak a szakember.