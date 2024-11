Chema Rodríguez szövetségi kapitány szerdán kihirdette a novemberi Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar férfi kézilabda-válogatott keretét. A nőkhöz hasonlóan a férfiaknál is két vármegyei érdekeltségű kézilabdázónak szurkolhatunk. A Mol Tatabánya csapatából ketten is meghívást kaptak, miután a párizsi olimpián is játszó Bartucz László és Krakovszki Bence is bekerült a nemzeti együttesbe.

A magyar férfi kézilabda-válogatottat a Mol Tatabánya két játékosa is erősíti

Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: Origo

A Mol Tatabánya klasszisai előbb Győrbe, majd Finnországba utaznak

A tatabányai játékosokkal felálló férfiválogatott legközelebb november 6-án lép pályára az Eb-selejtezősorozatban, akkor Győrben fogadja Szlovákiát, majd négy nappal később Finnországba utazik.

A 2026-os férfi kézilabda Európa-bajnokságot Dánia, Svédország és Norvégia rendezi.