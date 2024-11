Határozottan kezdett a MOL Tatabánya KC és meglehetősen határozottan esett vissza a játéka is. A félidő derekára, végére a sok hiba ellenére kiegyenesedett az Ugalde-csapat, és megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe. A szünet után folytatódott a „bakiparádé”. A hazaiak ziccerek sorát hibázták el, miközben a védekezésük is lagymatag volt. Viszont az egriek sem jeleskedtek, így végül, ha szorosnak tűnik is, de sima győzelmet arattak a Kék Tigrisek.

A MOL Tatabánya KC (kékben) az Eger elleni sikerrel folytatta a pontvadászatot

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Az ünnepi hangulat kicsit a meccsre is rányomta a bélyegét. Nem védekeztünk kellően agresszívan, és kevesebb hibával, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. De a legfontosabb a két pont megszerzése volt.

Kézilabda NB I., férfi, 9. forduló MOL Tatabánya KC – Eger 34-31 (19-15) Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, 2000 néző, vezette: Fekete T., Hajdu Tamás. Tatabánya: Székely M. – Rodríguez 2, Maras 5, Havran, Topic 8, Przytula 1, Damatrin 9/4. Csere: Radvánszki (kapus), N’Tanzi, Golubovics 1, Plaza 2, Dissinger 3, Lemos 2, Enomoto 1/1, Dengi. Vezetőedző: Cristian Ugalde. Az eredmény alakulása: 5. perc: 4-2, 8. p.: 4-6, 13. p.: 7-8, 18. p.: 10-10, 22. p.: 11-13, 25. p.: 15-14, 35. p.: 22-18, 44. p.: 26-23, 48. p.: 30-24, 53. p.: 33-27. Kiállítások: 10, illetve 10 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 5/4.

A legendák köszöntéséről részletesen a későbbiekben számolunk be.