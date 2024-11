Újabb kemény kihívás vár Cristian Ugalde vezetőedző csapatára, a MOL Tatabánya KC játékosainak ugyanis a sereghajtó Budakalász pályáján kell bizonyítaniuk, ami korántsem tűnik egyszerű „programnak”.

A MOL Tatabánya KC (fehérben) a nemzetközi után ezúttal a hazai porondra koncntrál

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Tatabánya legutóbb egy kicsit szebbik arcát mutatta az Európa Liga-címvédő Flensburg ellen, mint az előző csoportmeccsén, de még így sem volt esélye az Ugalde-legénységnek. Ezzel szemben a honi pontvadászatban sereghajtó Budakalász megszerezte első győzelmét, mégpedig nem is akárhol, hanem a komlói oroszlánbarlangban. A hétvégén viszont hazai környezetben fogadják a Kék Tigriseket.

– Kicsit nagyobb koncentrációval még szorosabb is lehetett volna a Flensburg elleni eredmény. Több jó dolgot is csináltunk, amire lehet alapozni, miközben azt is láthattuk, hogy milyen a kézilabdázás legteteje. De nincs megállás, szombaton már a Budakalász otthonában szeretnénk bizonyítani – fogalmazott Sibalin Jakab edző, Ugalde mester jobbkeze.

A Budakalász utolsó helye csalóka, nem vár könny mérkőzés a MOL Tatabánya KC-ra

A szakemberek egyöntetű véleménye szerint is, „nehéz pálya” a budakalászi. A kalásziak eddig is szoros meccseket játszottak otthon, mégpedig olyanokat, amelyek némelyikén sokáig nekik állt a zászló…– A tabella nem fejezi ki híven riválisunk játékerejét, képességeit. Amennyiben el akarjuk érni a céljainkat, nekünk viszont csak egy feladatunk lehet: nyerni idegenben is. Ám ez nem lesz egyszerű, mert bizonyára erősen motivált lesz az ellenfelünk is – emelte ki Sibalin Jakab.

A vendégeknél a beállós Petar Topic bajlódott kisebb sérüléssel. Ő ki is hagyta a keddi EHF Európa Liga-találkozót, viszont csütörtökön már edzésbe állt. A többiek egészségesek.