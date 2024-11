Közel három héttel a Magyar Kupában elszenvedett vereség után ezúttal már a bajnokságban tért vissza az Alba Fehérvár otthonába a MOL Esztergom.

Ballai Borbála ismét a MOL Esztergom egyik legjobbja volt

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, bár az első öt percben kissé kapkodva igyekezett gyors lerohanásokat alkalmazni, amely több labdaeladással járt. Ezt követően azonban Kovács és Szucsánszki is eredményesen fejezte be a gyors akciókat, így a 11. percben négygólos előnyt harcolt ki a vendégcsapat. A hazaiak azonban keményen küzdöttek és kétszer is kiegyenlítettek, két perccel a félidő vége előtt 15-15 volt az állás. A játékrész végén aztán Szucsánszki és Kisfaludy góljaira nem érkezett válasz a hazaiak részéről, így az Esztergom kétgólos előnnyel mehetett a szünetre.

A második félidőben elhúzott a MOL Esztergom

A második játékrész már nem volt ilyen hullámzó, a kialakított két-háromgólos előnyét stabilan tartotta az vendégcsapat. A továbbra is nagyot küzdő Alba a 49. percben felzárkózott egy gólra, ezt követően azonban egy rendkívül jó periódusnak köszönhetően hat góllal lépett el az Esztergom. Ekkor a házigazda egy időkérést követően emberfogásos védekezésre váltott és fel is zárkózott három gólra, de a vendégek győzelmét már nem tudta megakadályozni. A MOL Esztergom megtartotta harmadik helyét, legközelebb pedig az Európa-bajnokság miatti válogatott szünet okán csak december 29-én lép pályára, amikor a Budaörsöt fogadja.

Kézilabda, NB I., női, 9. Forduló Alba Fehérvár KC–MOL Esztergom 28–31 (15–17) Székesfehérvár, 650 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T. Esztergom: Herczeg – Kovács 6, Ballai B. 5/1, Kisfaludy 4, Faragó 3, Szucsánszki 7, Hajtai 2. Csere: Tóth (kapus), Teplán 2, Mlinkó, Bede 1, Nick 1, Majoros. Vezetőedző: Elek Gábor. Az eredmény alakulása: 7. perc: 2–5, 15. p.: 8–9, 19. p.: 12–12, 38. p.: 18–22, 49. p.: 22–23, 55. p.: 23–29. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 2/1.

Elek Gábor: – Rengeteg ziccert rontottunk, nagyon sok hibával játszottunk, de amikor kellett, talán jobban koncentráltunk és kiváló volt a kapusteljesítményünk. Nem gondolom, hogy akkora a különbség a két csapat között, mint amit a tabella mutat.