Ambros Martín és Elek Gábor majdnem egymásnak esett a kispadon

Forrás: MTI

„Kis híján összeverekedett egymással Elek Gábor és Ambros Martín az FTC-Rail Cargo Hungaria és a Győri Audi ETO KC bajnoki mérkőzése közben. A magyar női kézilabda-válogatottat korábban közösen vezető két szakember közti nézeteltérés 14–11-es állásnál történt, amikor a ferencvárosiak szakvezetője hiába várta az ítéletet Angela Malestein és Kari Brattset csatája után. A zöld-fehér rangadót a Ferencváros öt góllal nyerte” – tudósított a vármegyei portál.

Az eredménnyel egyébként meccsnull alakult ki a két csapat között, de végül a jobb gólkülönbségével a Győr lett a bajnok.

Lett azonban utóélete az esetnek: a Magyar Kézilabda Szövetség fegyelmi bizottsága Elek Gábort és Ambros Martínt is két bajnoki mérkőzésre szóló eltiltással, valamint 200 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta.

Martín nem sokkal később sajtótájékoztatót tartott, ahol mindenkitől elnézést kért a történtekért.

Egy évvel később viszont arról szóltak a hírek, hogy kibékült egymással a spanyol és a magyar tréner.

A 2023. április 1-i, a győriek által 31–20-ra megnyert találkozó után – mely egy időre biztosan az utolsó egymás elleni bajnoki találkozó volt – azonban végleg elsimították egymás közt a nézeteltéréseket a felek.

Ambros Martin és Elek Gábor

Forrás: Győri Audi ETO KC/Facebook

Talán ennyire paprikás hangulatú pillanatokra azért nem kell számítani szombaton, mint 2022 tavaszán...

Egy dolog biztos: Elek Gábor már többször is bebizonyította, hogy tud borsot törni a Győr orra alá, amire alighanem Per Johansson is fel van készülve...