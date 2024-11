A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, aztán a keményen védekező és támadásban is felpörgő Ferencváros néhány perc alatt elhúzott 6-2-re. Ekkor talán az esztergomi szurkolókban is felsejlett csapatuk győri veresége, de a MOL Esztergom ezúttal nem így gondolta: a házigazda óriási lelkesedéssel és nem utolsósorban remek játékkal elkezdte ledolgozni a hátrányát és a félidő közepén Mlinkó góljával utolérte ellenfelét (7-7). A hazai csapat lendülete ezt követően sem tört meg és kihasználva a vendégek kiállításait, a remekül játszó Ballai, Faragó és Mlinkó vezetésével kétgólos előnyre tett szert (12-10). Ekkor ismét megrázta magát a Fradi, Maszlova két jól eltalált lövésével előbb egyenlített, majd elhúzott két góllal. Az Esztergomnak azonban erre is volt válasza, Faragó előbb szépített, majd Bede két góljával a félidőre fordított is.

Faragó Lea (labdával), a MOL Esztergom játékosa kilenc góljával a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A második játékrészben már kidomborodott a két csapat közötti tudásbeli különbség. A sebességet váltó Fradi 16-16-ot követően végleg átvette a vezetést és jól védő kapusai, a gólerősen játszó Klujber, a támadásban és védekezésben is kiválóan teljesítő Kanor, valamint Cvijics és Lekics vezetésével fokozatosan növelte előnyét. Az Esztergom már kevésbé jól, de nagy szívvel játszott, az 5-6 gólos különbség pedig állandósult a csapatok között. A találkozó utolsó két gólját Kármán révén az Esztergom szerezte, így alakult ki a négygólos különbség.

Méltó ellenfele volt a MOL Esztergom a Ferencvárosnak

A remek hangulatban zajló összecsapáson mindkét tábor kitett magáért, amit a két csapat nemzetközi szinten is magas színvonalú játékkal hálált meg. Az Esztergom szezonbeli talán legjobb teljesítményét nyújtotta az első félidőben és méltó ellenfele volt a világelithez tartozó FTC-nek, méltó módon megünnepelve mestere, a korábban a Ferencváros vezetőedzőjeként tevékenykedő Elek Gábor születésnepját. A MOL Esztergom a harmadik helyen áll a bajnokságban.

Kézilabda, NB I., 8. forduló MOL Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria 30–34 (15–14) Esztergom, 640 néző, vezette: Bíró Á., Kiss O B. Esztergom: Herczeg – Kovács 3, Ballai B. 5, Kisfaludy 1, Horváth, Faragó 9/6, Hajtai 1. Csere: Tóth (kapus), Majoros, Mlinkó 6, Kármán 2, Nick 1, Bede 2. Vezetőedző: Elek Gábor.

Ferencváros: Janurik – Malestein 4, Klujber 8/4, Edwige 1, Kanor 6, Lekics 5, Hársfalvi 3. Csere: Glauser (kapus), Bölk 1, Cvijics 3, Maszlova 2, Simon 1, Tomori, Papp. Edző: Allan Heine. Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–2, 8. perc: 2–6, 17. perc: 7–7, 22. perc: 12–10, 28. perc: 12–14, 34. perc: 16–18, 43. perc: 19–24, 51. perc: 25–30, 55. perc: 26–32. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 6/6, illetve 4/4.

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – A Ferencváros annyit adott ki magából, amennyit feltétlenül kellett, de így is teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Kimásztunk a gödörből, amit vártam és élveztük a játékot, aminek örülök. Felszabadultan játszottunk, de ebben a közegben ez nem nehéz. Személyes jellegű, de nagyon köszönöm a két tábornak azt, amit kaptam tőlük.

Allan Heine: – Jól kezdtünk és kontrolláltuk is a meccset, de néhány kiállítás megzavart minket. Az Esztergom jól játszott az első félidőben és összességében megnehezítette a dolgunkat, mi viszont a második félidőben magasabb színvonalra kapcsoltunk. A győzelem a legfontosabb, de azt látni kell, hogy még sok munka vár ránk.