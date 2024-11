A bajnokságot szenzációsan, hat győzelemmel kezdő és a hétvégi, hetedik fordulót még a második helyről kezdő MOL Esztergom szombaton elszenvedte első vereségét, igaz, ebben nem volt semmi meglepő. Az esztergomi csapat ugyanis a BL-címvédő, hivatalosan is a világ legjobbjának számító Győri Audi ETO KC vendége volt és súlyos, 43-20-as pofonba szaladt bele. Elek Gábor vezetőedző együttesének a napokban kijut a jóból, ugyanis kedd este a bajnoki címvédő és kupagyőztes Ferencváros lesz az ellenfele. A zöld-fehérek a hétvégén 39-21-re verték a Vasast, ezzel egy ponttal megelőzték a jelenleg harmadik helyen álló Esztergomot.

Elek Gábornak és a MOL Esztergomnak a Fradi ellen is nagyon nehéz dolga lesz

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Nem a MOL Esztergom a mérkőzés esélyese

– Nagyon nehéz sorozatban vagyunk, a lehető leggyorsabban szeretnénk túljutni rajta. A Győr ellen nagyon sok hibával, de ami számomra elfogadhatatlan, hitetlenül is játszottunk. Lehet az ellenfél jobb, de a gyávaságot nagyon rosszul viselem. Sűrű a program, emiatt az utóbbi időben kevesebbet tudtunk készülni, ez pedig érződik ezen a fiatal csapaton, amely fizikailag rendben van, de mentálisan most nem vagyunk a csúcson. Nekünk egyébként sem a világklasszisok sorát felvonultató Győrt vagy a Ferencvárost kell legyőznünk, hiszen ők egészen más kategóriát képviselnek és egészen más célokért is küzdenek, mint mi, de annál azért jobbra számítok, mint amit Győrben láttam – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője.

Elek Gábor és a Fradi Elek Gábor és családja mára összefonódott a Ferencvárossal. Édesanyja, a világbajnok Elekné Rothermel Anna is itt játszott, míg édesapja, Elek Gyula a klub legendás edzője és jelenlegi csarnokának névadója. Elek Gábor is a Fradinál kezdett játékosként, majd 2008-tól 2023-ig a felnőttcsapat vezetőedzője volt. A klubbak többek között két bajnoki címet (2015, 2021), három Magyar Kupát (2017, 2022, 2023), valamint nemzetközi szinten két KEK-et (2011, 2012) nyert, 2023-ban pedig Bajnokok Ligája-döntőt játszott. És ami még ugyancsak közismert: az egykori szövetségi kapitány felesége, a korábbi válogatott Szucsánszki Zita szintén Elek Gábor játékosa volt a Ferencvárosnál.

Mi azért a tények kedvéért hozzá tesszük: ha az Esztergom győz, visszaelőzi a Ferencvárost...