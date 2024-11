Immár 32. alkalommal rendezte meg a Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség (TVSZSZ) segítségével Tatán a Haas Maratonváltót, amelyen Lamatsch János, a Sprint Futóklub elnöke 75. születésnapját is megünnepelték a versenyzők. Az ünnepelt mint mindig, most is futással köszöntötte születésnapját. Az ideális környezet és a futásra is megfelelő időjárás kedvezett a több távon rajthoz álló 260 futónak. A nevezés ezúttal is a Sprint Futóklub tatai klubházánál történt. Az Öreg-tónál rajtolt az egy (7 km), a három (21 km) és a hat körös (42 km) egyéni, valamint a hat fős váltóverseny. A rendezők örömét fokozta, hogy Felvidékről több egyéni induló és váltó is rajthoz állt, emellett Ausztriából is érkezett futó. Érdekesség még, hogy a 85. évében járó tatabányai Bozó Pál, aki a verseny legidősebb résztvevője volt, minden gond nélkül teljesítette a három kört.

Lamatsch János főszervező a Maratonváltón futással ünnepelte 75. születésnapját

Forrás: beküldött

Ezúttal is gazdagon megajándékozták a Maratonváltó résztvevőit

Minden induló az erre a versenyre készített egyedi befutóérmet vagy tatai hűtőmágnest kapott, sőt a Magyar Posta által kiadott, Lamatsch Jánost ábrázoló bélyeget is átvehettek a futók. Emellett számos helyezési érem és kupa talált gazdára. A legnagyobb sikere a sorsolásnak volt, amelyen 80 díjat sorsoltak ki Karácsonyi Erzsébet jóvoltából. A szervezők ezúton is köszönetet mondanak Dr. Kovalik Ritának, Karácsonyi Erzsébetnek, Németh Viktóriának, Lutring Lászlónak, Vadóc Lászlónak, a TVSZSZ elnökének, a Haas Hungary Győr Kft.-nek, a tatabányai Stop Cukrászdának, valamint minden segítőnek.