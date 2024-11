A Komárom VSE SZISE elleni mérkőzése gyászszünettel kezdődött, a jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a nyáron gyilkosság áldozatává váló Simsik Cynthia emléke előtt. Ahogyan arról már beszámoltunk, Cynthia korábbi klubjai közül három (DVSC, egészen pontosan annak U20-as csapata, KVSE, SZISE) szerepel jelenleg a másodosztályban, a három klub vezetői pedig abban egyeztek meg, hogy az egymás elleni mérkőzések előtt a hazai csapat búcsúztatót rendez egykori játékosukra emlékezve.

A Komárom VSE részéről Szabó-Kovacsicz Mónika adja át az adománygyűjtő dobozt Simsik Tibornak és Csifári Miának

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A gyászszünet alatt több egykori csapattársnak is eleredtek a könnyei, de többen a szurkolók közül is sírva vettek búcsút Cynthiától. Kérdéses volt, hogy a KVSE-t mennyire viseli meg a helyzet, de az első percek bizonytalansága után egyenesbe jött a csapat. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, a több labdát is eladó, technikai hibákat vétő Komárom futott az eredmény után. Aztán ahogy a hazaiak védekezése feljavult, a Komárom átvette a vezetést és már nem is engedte ki a kezéből. A hazaiak egyre több labdát szereztek, amelyekből gyors támadásokat indítva lőttek gólokat. Támadásban viszont sok volt a hazai hiba, igaz, ez nem veszélytette a házigazda vezetését.

A Komárom VSE a második félidőben tovább növelte előnyét

A második félidőben gyengén védekeztek a csapatok, szinte mindegyik támadásból gól született, a Komárom azonban így is tartotta 3-5 gólos előnyét. A találkozó végére kezdett fáradni a SZISE, a Komárom pedig újra feljavuló védekezéssel, blokkolt lövésekkel és labdaszerzésekkel támogatta meg támadójátékát, így előnye tovább nőtt. Az utolsó percekben már a kétbeállós játékot is tudta gyakorolni a hazai csapat.

A mérkőzést követően a hazaiak részéről Szabó-Kovacsicz Mónika, a vendégektől pedig Osvai Fanni adták át Cynthia jelenlévő családtagjinak, szüleinek, gyermekeinek és testvérének azt az adománygyűjtő dobozt, amelyet a csarnok bejáratához helyeztek ki a mérkőzést megelőzően. Szem ekkor sem maradt szárazon...

Kézilabda, NB I. B., női, 9. forduló Komárom VSE–SZISE 36–29 (17–13) Komárom, 100 néző, vezette: Harsányi M., Magyar P. Komárom: Nagy – Szabó-Kovacsicz, Zsákovics 7, Világos 2, Temes 3, Tóth-Speth 6, Bízik R. 10/3. Csere: Gajdóczi (kapus), Imrei 4, Sefcsik, Gengeliczky 1, Körtvélyesi 3. Vezetőedző: Neukum Tamás. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3. Kiállítások: 4, illetve 0 perc. Az eredmény alakulása: 6. perc: 4-4, 9. p.: 7-4, 17. p.: 10-9, 27. p.: 16-11, 35. p.: 20-15, 41. p.: 24-21, 49. p.: 29-23, 59. p.: 36-28.

Neukum Tamás: – Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez, bár ez a mérkőzés kevésbé szólt a kézilabdáról. Lelkileg nehéz volt a játékosaimnak, de reagálni tudtak a helyzetre. A körülmények és a sok hiányzó miatt kínkeserves mérkőzés volt ez számunkra, találkozó után, az öltözőben nem is esett szó a meccsről. A megemlékezés méltó volt Cynthiához.