A Kék Tigrisek ezúttal vasárnap lépnek pályára a férfi kézilabda NB I.-ben. A szezon kezdetekor valószínűleg kevesen gondolták, hogy az őszi hajrában a Tatabánya–ETO-találkozó rangadó lesz. Most pedig ez is megtörtént. Igaz, az újonc győri gárda alaposan átalakult, és majd’ féltucatnyi egykori Bányász-játékos erősíti. Elég, ha csak Baloghot, Bozsovicsot, Vajdát vagy Vilovszkit említjük.

A Kék Tigrisek a második meccsükre készülnek ezen a héten

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: Flajsz Péter

A Kék Tigrisek számára fontos találkozó következik

A vasárnap délutáni találkozó előtt Sibalin Jakab, tatabányai edző nyilatkozott.

– Mivel sok rutinos játékosa van a győrieknek, így jóval könnyebben rázódott össze a vendégegyüttes a bajnokság elejére. Ezért aztán gyorsabban jöttek az eredmények is, és folyamatosan tudtak jól teljesíteni – emelte ki Cristian Ugalde mester jobbkeze.

Ebben az ETO-ban azért a kulcsszerep a szlovén klasszisra, Dean Bombacra van kiosztva. A Szegedben két részletben nyolc évet lehúzó irányító köré épül a győriek játéka, ő irányítja, mozgatja a társaságot. Miközben a Rába-parti alakulat fiataljai is derekasan vitézkednek.

A sűrű program ellenére csakis a győzelem a cél

– Mi tagadás, régen volt, hogy Tatabánya–Győr-férfirangadót vívjunk – jegyezte meg Sibalin edző.

– Ha a győriek nincsenek rossz passzban, akkor ez rólunk is elmondható, különösen a csurgói bajnoki és a Sesvete elleni kupa­meccs után. Azonban nekünk jóval sűrűbb volt a programunk, mint a vendégeinknek, ez pedig megnehezítette a felkészülésünket is. Ennek dacára számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény. Nagyon bízunk benne, hogy lelkes szurkolóinktól, illetve minden nézőnktől megkapjuk a kellő támogatást, és akkor győztesen hagyhatjuk el a pályát. A hazaiak keretében néhányan kisebb sérüléssel bajlódnak, így több játékos fellépése is kérdéses.

Négypontos rangadó Tatabányán

Tíz forduló után a Mol Tatabánya a negyedik, az ETO az ötödik helyen áll a bajnokságban, a két csapat között mindössze egy pont a különbség a Kék Tigrisek javára. A mérkőzés a dobogóra kerülés szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen aki veszít (vagy legalábbis nem nyer), az lépéshátrányba kerülhet a harmadik helyen álló Ferencvárossal szemben.