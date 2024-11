A belgrádi nagymedencés Európa-bajnokság és a párizsi olimpia után rövidpályán zárul a medencés úszók számára a 2024-es szezon. Szerdán kezdődik és szombatig tart a 20. Országos Rövidpályás Bajnokság. A Tatabányai Vízmű SE öt versenyzőt, négy női és egy férfi úszót nevezett a kaposvári 25 méteres hazai viadalra. A tatabányai csodatini, a mindössze 16 éves Jackl Vivien az előzetes tervek szerint hét versenyszámban is rajthoz áll a felnőtt ob-n.

A még mindig csak 16 éves Jackl Vivien Kaposváron is ünnepelne

Jackl Vivien nevelőedzője bizakodó az Ob előtt

A 2008-as születésű úszó edzője, Kocsis Márta a viadalt megelőzően úgy fogalmazott, hogy jól sikerült a kéthetes zalaegerszegi edzőtábor, amely szombaton ért véget. Hozzátette, a 400 m vegyes mellett 800 m gyorson és 400 m gyorson is érdemes lesz figyelni az új úszócsillagra.

Vivi kedden, munkából érkezett meg a kaposvári uszodába, ami különleges helyet foglal el a tatabányai csodatini szívében, hiszen éppen abban a létesítményben javította meg Egerszegi Krisztina korosztályos országos csúcsát, mégpedig a 2021-es ifjúsági úszóbajnokságon. Az akkor 12 évesen üstökösszerűen berobbant tehetség csaknem hat másodperccel javította meg Egér 1987-ben, azaz 37 évvel ezelőtt felállított csúcsát 400 vegyesen.

A győztes időeredménye 4:46,47 perc volt, ami közel hat másodperccel jobb volt, mint az ötszörös olimpiai-, kétszeres világ-, és kilencszeres Európa-bajnok Egerszegi 1987-ben a Komjádi uszodában repesztett 4:52,43 perces ideje.

Jackl a szokásos 400 m vegyes, 800 m és 1500 m gyors trió mellett ezúttal 400 m gyorson, 200 m pillangón, 200 m háton ugrik medencébe, megspékelve egy 100 méteres mell­úszással. Sőt, a TVSE 4x200 méteres gyors váltóját is a döntőbe vezetheti. A párizsi olimpiát is megjárt fiatal úszólány jó eséllyel 400 méter vegyesen ott lesz a december10-én kezdődő világbajnokságon, de még több számban is kvalifikálhat.

A nyílt vízen junior Európa-bajnok, csupán 14 éves Bartalos Anna is vízbe csobban a hosszabb távokon, továbbá Nagy Dalma, Virág Réka és az egyetlen férfi úszó, Takács Fábió egészíti ki a tatabányai minikülönítményt.