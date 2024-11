Az Ippon Judo Tatabánya SE facebook-posztjában számolt be róla, hogy a lengyelországi Pilában zajló U23-as Európa-bajnokságon két versenyzője is kitűnően szerepelt. Szabó Áron a 73 kg-os súlycsoportban a harmadik helyen végzett (a második is egy magyar versenyző, Szegedi Dániel lett), csak későbbi győztes grúz ellenfele tudta legyőzni. Az 52 kg-os Keller Rebeka ötödik lett, a bronzmérkőzésen honfitársa, Mamira Luca ellen veszített.

Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője, a friss Eb-bronzérmes Szabó Áron és edzője, Csernoviczki Csaba

Fotó: Carlos Ferreira / Forrás: EJU