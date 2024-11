Ahogyan arról már beszámoltunk, az Ippon Judo Tatabánya SE két versenyzővel vett részt a hétvégén a lengyelországi Pilában rendezett U23-as Európa-bajnokságon, amelyen 36 ország 321 versenyzője lépett tatamira.

Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője, a friss Eb-bronzérmes Szabó Áron és edzője, Csernoviczki Csaba

Fotó: Carlos Ferreira / Forrás: EJU

A hölgyeknél Keller Rebeka indult tatabányai részről, ő az 52 kg-osok versenyében vett részt. Keller a portugál Brito, majd a lengyel Kutyla legyőzése után a döntőbe jutásért küzdhetett, ott azonban veszített a későbbi ezüstérmes azeri Valijeva ellen. A bronzmérkőzésen egy másik magyar versenyző, Mamira Luca volt Rebeka ellenfele. A tatabányai dzsúdós itt is vereséget szenvedett, így végül az ötödik helyen zárt.

– Rebeka két jónevű ellenféllel szemben egyaránt ippon-győzelemmel kezdett. Az elődöntőben is jó taktivál küzdött, azonban ezen a mérkőzés közben változtatott, azeri ellenfele pedig megdobta. A bronzmeccsen aztán egy másik magyar lány ellen is veszített, így végül az ötödik helyen végzett. Rebeka egyelőre más képet mutat magáról edzésen és versenyen – értékelte versenyzője teljesítményét Csernoviczki Csaba, az Ippon Judo Tatabánya SE vezetőedzője.

A 73 kg-os Szabó Áron a brit Levy, a német Ruebo, majd a bolgár Goszpodinov elleni győzelem után az elődöntőbe jutott. Ott a későbbi győztes grúz Terasvili ellen veszített, a harmadik helyért azonban legyőzte a holland Thijssent, ezzel bronzérmes lett.

– Áron az első három mérkőzését egyaránt ipponnal nyerte. Az elődöntőben kiélezett meccset vívott grúz riválisa ellen, azonban nem sokkal a mérkőzés vége előtt hibát követett el, ellenfele pedig megkontrázta és wazarival legyőzte. A bronzmeccsen aztán ismét ippon-győzelmet aratott. Áron nagyon koncentráltan dzsúdózott és ennek is köszönhetően pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el. Már tavaly is kirobbanó formában volt, de egy súlyos sérülés miatt nyolc hónapot ki kellett hagynia. Már az egy hónappal ezelőtti, malagai felnőtt Európa Kupa-versenyen megszerzett bronzérme is jelzésértékű volt, ez az újabb harmadik hely pedig végleg bebizonyította, hogy nagyon jól tért vissza – tudtuk meg Csernoviczki Csabától, aki azt is elmondta, hogy Áron a csapatversenyen is részt vett, amelyen egyetlen mérkőzését ipponnal nyert az izraeli Bolacin ellen. Nem rajta múlott tehát, hogy a magyar csapat csak hetedik lett...