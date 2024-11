A Hernádi-família esetében valóban találó, hogy az alma nem esik messze a fájától. A kiváló tatai pilóta, Hernádi László lányai – Ildikó és Kitti – sorra szerzik az érmeket és trófeákat a különböző felnőtt és korosztályos viadalokon. Ez most is így történt. A család legfiatalabb versenyzője két helyszínen is szállította az eredményeket.

A Hernádi-família ezúttal sem maradt le a pódiumról az országos bajnokságon

Forrás: Hernádi László

A Hernádi-família legális gyorshajtása tovább folytatódik

Az FRT-sorozat soron következő futamát Kalocsán rendezték. Ezen a versenyen a Hernádi család kis csapatából csak a legkisebb, azaz Hernádi Kitti állt rajthoz. Ő viszont, az edzések után jó tempót autózva megnyerte a női kategóriát, míg a juniorok között – lányok és fiúk együtt hajtanak - második lett. Egy kis szünet után Kecskeméten rendezték meg a Magyar szlalom-bajnokság utolsó előtti fordulóját, ahol Hernádiéktól ismét csak Kitti vett részt. Kitti egész nap nagyon jó időket autózott. A női kategóriában a harmadik helyet, a junior mezőnyben pedig a második helyet szerezte meg az országos bajnokság kecskeméti megmérettetésén.