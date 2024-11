Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz férfi, 9. forduló MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár 97–93 (26–30, 21–19, 24–25, 26–19) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András sportcsarnok, 1147 néző, vezette: Kapitány G., Kovács N. J., Téczely R. B. Oroszlány: Burton 8, Ruják 10/3, Wilson 22/9, Kenics 19/9, Dickerson 20. Csere: Csuti 6, Szabadfi 3/3, Illés 6/6, Takács 3/3. Vezetőedző: Váradi Kornél. Fehérvár: Nichols 36/27, Vojvoda 16/6, Thomas 14/3, Horne 13/12, Rakocsevics 6. Csere: Krivacsevics 8, Kass, Fazekas.Vezetőedző: Alejandro Zubillaga. Az eredmény alakulása: 3. perc: 8–4, 4. p.: 15–6, 8. p.: 18–24, 10. p.: 23–30, 13. p.: 34–32, 15. p.: 34–38, 19. p.: 45–49, 21. p.: 53–49, 25. p.: 58–61, 29. p.: 67–74, 33. p.: 75–74, 36. p.: 79–83, 39. p.: 91–85.

Duane Wilson (labdával) és Noah Dickerson (balra) remek párost alkotott az Alba ellen

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Mestermérleg

Váradi Kornél: – Gratulálok a csapatomnak, kemény munkát végeztünk a héten, ami látszott is a pályán. Különösen arra vagyok büszke, hogy 18 pontot szereztünk gyorsindításból és kikényszerített hibákból, ugyanennyi jött a kispadról, emellett adtunk 23 gólpasszt. Ezek az adatok is mutatják, hogy csapatként játszva mennyire sokrétűek tudunk lenni. A győzelem kulcsa azonban az volt, hogy mentálisan mindvégig stabilak maradtunk, a hibák után sem zuhantunk össze, mindig a következő labdabirtoklásra fókuszáltunk. Köszönjük a szurkolóink támogatását, hitet adtak ahhoz, hogy mi is jobban higgyünk egymásban.

Alejandro Zubillaga: – Az Oroszlány jól játszott és megérdemelten nyert. Sajnos nem tudunk úgy védekezni, ahogyan szeretnénk. Ezen kell dolgoznunk elsősorban, mert amíg ezen nem javítunk, nagyon nehéz lesz nyerni. Nem vagyunk a legjobb passzban, de ezekből a szituációkból lehet a legtöbbet tanulni. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, hogy támogattak minket.

Részletek később, addig beszéljenek a meccsről fotóink: