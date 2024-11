A bajnoki szezon során első mérkőzését játszotta valóban hazai pályán az Esztergomi Vitézek (két idegenbeli meccs mellett a Szeged ellen pályaválasztóként Budapesten lépett pályára a bajnoki címvédő). A házigazda rendkívül jó hangulatban készült az összecsapásra. Ugyan több alapember is hiányzott a keretből, őket azonban a lelkes saját nevelésű fiatalok helyettesítették. A találkozó színvonalát emelte, hogy skót vendégjátékvezető fújta a sípot.

Az Esztergomi Vitézek (piros-fehérben) ezúttal is megállíthatatlannak bizonyult

Forrás: beküldött

Az esztergomiak kezdtek jobban, de több pontatlanság miatt nem sikerült megszerezniük a vezetést. Erre a 10. percig kellett várni, ezt követően pedig már nem volt ellenszerük a kecskemétieknek a hazaiak játékára. A vendégek 21 pontos hátrányba kerültek, amikor először sikerült pontokat szerezniük. Sokat nem kellett várni a válaszra, a hazaiak továbbra is uralták a játékot és növelni tudták előnyüket. A térfélcserét követően sem tudtak megújulni a vendégek, az esztergomiak fiatal cseréket küldtek a pályára, akik új lendület adtak a csapatnak. A kiváló támadójáték eredménye további öt cél lett, emellett kapott pont nélkül sikerült lehozni a második játékrészt.

Az Esztergomi Vitézek továbbra is veretlenül, 20 szerzett ponttal vezeti a bajnokságot.

Rögbi XV’s, NB I., férfi, 4. forduló Esztergomi Vitézek–Kecskeméti ARC 62–7 (35–7) Esztergom, vezette: S. Greenaway-Robbins (Haspel G., Magyar V.). Esztergomi Vitézek: Molnár, Szatmári, Szakály, Vodicska 5, Volentér, Visi, Hullár, Ágotai, Szóda, Sőlősi D., Gódor, Suiogan, Stiglmayer 10, Nagy 10, Sovány 25. Csere: Meggyes, Marosy 7, Sitku, Órai 5, Zaiba, Pünkösti N., Pünkösti B., Börzsei. Játékos-edző: Sőlősi Darius.

Az Esztergomi Vitézek hölgyei és legfiatalabbjai is kitettek magukért

Szegeden rendezték a tornarendszerben zajló női bajnokság utolsó őszi fordulóját. A csoportmeccsek során a vitézlányok magabiztos győzelmet arattak az Exiles, a román Leii, végül a házigazdák ellen is, így bejutottak a döntőbe. Ott a Budapesti Medvék csapatával kerültek szembe. A fővárosiak 12-0-ás előnnyel vonultak a szünetre, a fordulást követően azonban Kritzernek háromszor is sikerült áttörnie a védővonalat, így végül 15-12-es esztergomi győzelem született. Öt fordulót követően továbbra is az első helyről várják a folytatást az esztergomiak, Bíró Gábor edző lányai ráadásul 2024-ben egyetlen meccset sem veszítettek el!