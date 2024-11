Esztergomi rögbisekkel aratott győzelmet a válogatott

Magyarország férfiválogatottja a Vitézek több játékosával Szlovákiában lépett pályára. Molnár és Nagy debütálása mellett Sovány, Szóda és Vodicska is lehetőséget kapott, ahogy Sőlősi is, aki az esztergomi szerepköréhez hasonlóan a nemzeti csapatot is játékos-edzőként segíti.

A találkozó elején a hazaiak egymást követő három sikeres büntetőrúgással szereztek vezetést, az első célt viszont magyaroknak sikerült elérniük. Az első félidő hátralévő részében uralta a játékot a magyar csapat és a szünetben 19-9-re vezetett. A térfélcserét követően is magyarok domináltak, nem adták ki az irányítást a kezükből és további célokkal biztosították be győzelmüket (51-16). Ezzel az Európa-bajnoki versengésben Magyarország Ausztria mögött, Szlovákiát és Ukrajnát megelőzve második helyen áll a csoportjában.