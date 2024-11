A MOL Esztergom egészen biztos, hogy a legkeményebb időszakát éli, ugyanis pár napon belül a magyar női kézilabda két legjobb csapatával, a Győri ETO-val és a Ferencvárosi TC csapatával is megmérkőzik. Az esztergomi lányok a győriekkel már játszottak és egy méretes pofonba szaladtak bele. November 5-én, azaz ma a Fradi látogat Esztergomban. Elek Gábor vezetőedző számára két szempontból is különleges lesz ez a bajnoki mérkőzés.

Elek Gábor volt csapatával csaphat össze születésnapján

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Elek Gábornak még nem volt ilyen meccse, amióta vezetőedző

A MOL Esztergom vezetőedzője különleges napra ébredt november 5-én. A kiváló szakember ma ünnepli születésnapját, 54 éves lett. Az esztergomi csapat közösségi oldalán fel is köszöntötte trénerét. Mi is lenne a legkülönlegesebb ajándék egy születésnapra, ha nem a volt csapata, az FTC ellen mérkőzhet meg ezen a jeles napon.

Egészen biztos, hogy Elek Gábor edzői pályafutása egyik, ha nem a legkülönlegesebb mérkőzésére készül. Az 54 éves edző a Fradi kispadján vált nemzetközileg is elismert szakemberré. Az FTC-től történő távozása egy óriási korszakot zárt le életében, amire örökké jó szívvel és nagy hálával gondol. Itt talált rá a szerelem is Szucsánszki Zita személyében, aki szintén követte párját Esztergomba. Mindezek tükrében ez a találkozó a tréner számára talán egy kicsit a szív harca is lesz.

Elek Gábor a különleges bajnoki mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy kedd este szeretnék jobbik arcukat mutatni a csapattal, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a Bajnokok Ligája egyik várományosa fog érkezni a Suzuki Aréna pályájára. Hozzátette, mindenképp szeretne egy szorosabb eredményt elérni a csapatával, mint a Győr elleni bajnokin.