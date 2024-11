Mesébeillő rajtot vett a MOL Esztergom az élvonalbeli női kézilabda-bajnokságban. Elek Gábor eddig százszázalékos csapata mindössze rosszabb gólkülönbséggel szorul a listavezető, BL-győztes Győr mögé és stabilan tartja helyét a képzeletbeli dobogón. A bámulatos rajt hátteréről és a célokról, körülményekről kérdeztük Elek Gábort.

– Mi az esztergomi csoda titka?

– Fizikálisan és taktikailag is jól sikerült a nyári felkészülésünk, emellett morálisan is egyben van a csapat. A Kisvárda elleni első fordulós siker után ráadásul bravúros győzelmet arattunk Debrecenben, ami lendületet és erőt adott nekünk.

– Számítottak ilyen jó kezdésre?

– A tavaly nyári terveink alapján nekünk most a feljutásért kellene küzdenünk a másodosztályban, ehhez képest jelenleg másodikak vagyunk az NB I-ben, ilyen rajtra tehát nem számítottunk. Jobbak lettünk az elmúlt időszakban, de törékenyek is vagyunk, hiszen a tabella szebb képet mutat, mint a valós erőnk. Az nyilvánvaló, hogy a Győrrel és a Ferencvárossal még nem tudjuk felvenni a versenyt, a keretünk erősségge alapján a középmezőny első feléhez tartozunk.

– Mit vár a csapattól ebben a szezonban, illetve mik a távolabbi terveik?

– Az őszi idényre 14 pontot terveztem, ez kettő híján már most megvan. A szezon előtt kitűzött célt, a bennmaradást tehát valószínleg teljesíteni fogjuk. Hosszabb távon, de belátható időn belül szeretnénk meghatározó csapattá válni az élvonalban és kilépni a nemzetközi porondra.

– Csak hazai kézilabdázók alkotják a keretet, ami nemzetközi viszonylatban is ritka. Tudatos ez a fajta játékospolitika?

– Nem zárkózunk el külföldi játékosok szerepeltetésétől sem, de azt vállalom, hogy hosszabb távon is elsősorban magyar kézilabdázókra fogunk építeni.



Elek Gábor ideális körülmények között dolgozhat



– Esztergomnak 20 éve volt legutóbb élvonalbeli női kézilabda-csapata, és most úgy tűnik, hogy a város egy emberként áll a klub mögött, igazi kézilabda-láz uralkodik a településen. Milyen a hangulat a csapat körül?

– A támogatók és a szurkolók is stabilan mögöttünk állnak, a hazai meccseinket rendszerint telt hát előtt játsszuk. Az esztergomi háttér tökéletesen alkalmas nagyobb célok megvalósítására is, amiért hálásak vagyunk. Jó most Esztergomban kézilabdázónak lenni!