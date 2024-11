Röplabda NB I., férfi Extraliga, 5. forduló

Dág KSE–TFSE 3:1 (19, -23, 22, 11)

Esztergom, Suzuki Aréna, 100 néző, vezette: Varga A., Szarka J.

Dág: Szabó B., Flachner, Boa, Kulcsár, Pongó, Csordás. Csere: Farkas R. (liberó), Nagy P. Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása. I. játszma: 5-6, 9-6, 10-12, 15-15, 19-16, 22-16, 24-19. II. játszma: 1-4, 3-7, 7-11, 9-16, 12-18, 16-21, 20-21, 20-23, 23-24. III. játszma: 3-3, 10-5, 13-6, 15-9, 17-12, 20-16, 21-19, 24-22. IV. játszma: 4-2, 9-4, 13-8, 18-9, 20-11, 24-11.

Buzás Miklós: – Az elején mindkét csapat a fogást kereste a másikon, aztán, amikor sikerült redukálni a hibáinkat, be is húztuk a játszmát. Éppen ezért nem értettem a második szettben mutatott játékot, majd a folytatásban már sikerült javítanunk, a végére pedig az önbizalmukat is elvettük ellenfelünknek.