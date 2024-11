Az első szettet rendkívül visszafogottan, „tisztelettudóan” kezdte a Dág KSE az idegenlégiósok sorát felvonultató fővárosi együttessel szemben, így aztán meglehetősen könnyedén, 22 perc alatt húzták be a budapestiek a játszmagyőzelmet. A folytatásban már egy jóval harapósabb hazai együttest láthatott a publikum. A dágiak levetkőzték addigi lámpalázukat és ettől kezdve a Buzás-legénység szívósan küzdött, folyamatosan ott lihegett ellenfele nyakában és még a szettnyeréstől sem állt messze. Ez azonban végül nem jött össze.

A Dág KSE (feketében) nem bírt a Pénzügyőrrel

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Két szettben szépen helytállt a Dág KSE

A harmadik felvonásban felébredt a Pénzügyőr is, és játékosai úgy gondolták, hogy nem akarnak még egyszer olyan kényelmetlen helyzetbe kerülni, mint az előző menetben. Így gyorsan tudatosították is, hogy ki is tartja kézben ezt a mérkőzést. A hajrában aztán a Dág ismét magára talált és ezt a játszmát is szorossá tudta tenni jóval erősebb riválisával szemben. Összességében a négy kubai és egy amerikai idegenlégióssal felálló vendégek ellen derekasan helytállt a vármegyebeli gárda.

Buzás Miklós: – Azt mondanám, hogy Dág – Kuba 0:3. Az „ismerkedés” után már nehezebbé tudtuk tenni a mérkőzést ellenfelünknek. Sőt, ha kicsit agilisabbak vagyunk, talán még pontot is szerezhettünk volna, vagy legalább még szorosabbá tehettük volna a találkozót.

Röplabda, NB I. Extraliga, férfi, 7. forduló Dág KSE – Pénzügyőr SE 0:3 (-17, -24, -22) Esztergom, Suzuki Aréna, 100 néző, vezette: Barabás B., Varjas M. Dág: Szabó B., Boa, Csordás, Bellovitz, Pongó, Kókai. Csere: Farkas R. (liberó), Bukta, Bandi. Edző: Buzás Miklós. A mérkőzés alakulása: I. játszma: 3-2, 4-10, 9-13, 12-18, 15-19, 17-24; II. játszma: 4-5, 10-7, 13-15, 18-19, 21-24, 24-24, 24-25; III. játszma: 4-7, 5-9, 7-11, 8-15, 14-19, 16-20, 19-23, 22-24.