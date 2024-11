A kupa odavágóján a Dág KSE volt ugyan a vendéglátó, ám az esztergomi csarnok más eseménynek adott helyet, így Buzás Miklós vezetőedző együttese átadta a pályaválasztói jogot fővárosi riválisának. De nem ezért maradt alul 3:1-re a Dág, hanem azért, mert a hozzáállása nem volt igazán megfelelő. Egyébként a két csapat bajnoki meccsén dági siker született, most viszont – ilyen szempontból – egyenlített a TFSE.

A Dág KSE (feketében) csapatára nehéz küldetés vár

Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra

– Mi tagadás, alaposan feladta a leckét a TF – emelte ki Buzás Miklós. – Persze nem mondunk le a továbbjutás lehetőségéről és szerintem még nyitott is ez a kérdés. De az biztos, hogy a vereségünkkel meghoztuk a budapestiek étvágyát, ráadásul most is náluk játszunk. Úgy gondolom, hogy a hozzáállásunkon és a védekezésünkön egyaránt javítanunk kell, ha sikeresek akarunk lenni.

Amennyiben a vármegyebeli gárda 3:1-re le tudná gyűrni a TF-et, úgy jönne az úgynevezett aranyszett. Azaz, aki azt nyeri, az jut a negyeddöntőbe. A dágiaknál munkahelyi elfoglaltság miatt Kókaira nem számíthat a szakvezető.