– A tavaly nyári terveink alapján nekünk most a feljutásért kellene küzdenünk a másodosztályban, ehhez képest jelenleg másodikak vagyunk az NB I.-ben, ilyen rajtra tehát nem számítottunk – nyilatkozta az Audi-ETO elleni találkozót megelőzően Elek Gábor, a MOL Esztergom vezetőedzője a Kemma.hu-nak.

Az Audi-ETO csapata sokkal pontosabban játszott és jobb arányban használta ki ziccereit

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

– A hazai pontvadászat egyik legnehezebb mérkőzése vár ránk – mondta a másik oldalon Per Johansson. Az Audi-ETO vezetőedzőjét a kisalfold.hu idézte a klub honlapjára hivatkozva.

A svéd szakember tisztában volt az újonc Esztergom eddigi eredményeivel, azzal, hogy az Audi-ETO csapatához hasonlóan a királyvárosiak eddigi hat mérkőzésüket megnyerték. A mester óvatosságra intette tanítványait annak ellenére is, hogy sokan már előre beírták a győri együttes neve mellé az újabb két pontot.

A tippmixpro sem gondolta úgy, hogy a MOL Esztergom borsot törne az Audi-ETO orra alá, ugyanis a Rába-partiak sikerére 1,02-szeres pénzt fizetett, vagyis 1000 forint befizetése esetén 1020 forintot adott. A MOL Esztergom sikere esetén 14.50 volt a szorzó, vagyis egy igazi fanatikus akár meg is gazdagodhatott volna a vendégek sikere esetén.

A győriek aztán gondoskodtak arról, hogy a szorzó tovább olvadjon, rögtön elhúztak 3-0-ra. Igaz, ehhez szükség volt arra is, hogy az Audi-ETO kapujában a világbajnok francia hálóőr, Sako Hatadou bravúrt bravúrra halmozzon. Kovács Anett szépített, majd nem sokkal később 5-1 állt az eredményjelzőn. 5-3 után is magabiztosabban használták ki ziccereiket a hazaiak és a 15. percben már 9-4-re vezettek. A folytatásban is maradt a két együttes közötti sebességkülönbség, az Audi-ETO pedig az esztergomiakkal ellentétben, sokkal pontosabban kézilabdázott és jobb arányban élt a lehetőségeivel. A félidőben már 20-8-ra vezetett a Győr, és nehéz volt elképzelni, hogy a folytatásban jelentősen megváltozik a játék képe és szorosabb lesz az eredmény.

A Komárom VSE is kikapott Győrben

Egyébként szombaton Győr-Moson-Sopron, illetve Komárom-Esztergom vármegyei napot rendeztek, ugyanis az Audi Aréna szomszédságában, a Magvassy Mihály Sportcsarnokban rendezték a Győri ETO KC U20-Komárom VSE NBI. B-s összecsapást is, amelyen a házigazdák 38-32-re bizonyultak jobbnak.

A következő negyedórában azonban megduplázta góljai számát a MOL Esztergom, a gond csak az volt, hogy az Audi-ETO is válaszolt a találatokra (29-16). A folytatásban a hazaiak elsősorban arra fordíthattak energiát, hogy közönségüket minél jobban kiszolgálják. A végeredmény: Győri Audi-ETO – MOL Esztergom 43-20 (20-8).