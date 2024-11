A Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség (KEMATSZ) a közelmúltban Tatán, az Eötvös József Gimnázium csarnokában egy napon, egy esemény keretében rendezte meg a vármegyei egyéni bajnokságot és a 2024–2025-ös Diákolimpia vármegyei döntőjét.

A KEMATSZ elnöksége ennek a rendezvénynek a keretében is megemlékezett a magyar asztalitenisz centenáriumi évéről, a Magyar Asztalitenisz Szövetség alapításának 100. évfordulójáról. A vármegyei utánpótlástábort követően a felnőtt- és utánpótlás-korosztályú játékosok számára együtt, egy helyen megszervezett esemény a vármegyei asztalitenisz-társadalom ünnepe volt. A gyerekek számára kiváló lehetőséget jelentett, hogy a vármegye legjobb játékosait testközelből láthassák játszani, ezzel is motivációt, inspirációt merítve az edzésekhez. A versenyt megtisztelte részvételével Arlóy Zsófia, többszörös paralimpikon asztaliteniszező, illetve Tompa Andor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke, akik a díjak átadásában is segédkeztek.

A vármegyei asztalitenisz Diákolimpián nyolc kategóriában álltak asztalhoz a játékosok

Forrás: DÁG KSE Asztalitenisz/Facebook

A bajnokságra 60 egyéni versenyző és három csapat adta le a nevezését. Az ünnepélyes megnyitót követően 16 asztalon kezdődött meg a játék, mégpedig két kategóriában (igazolt, nem igazolt), azon belül pedig három korcsoportban lányok és fiúk külön-külön mérhették össze a tudásukat. Szép számmal érkeztek felkészítő tanárok, szülők és edzők is. A több mint száz jelenlévő sok izgalmas mérkőzést láthatott. A legnagyobb küzdelmet a nem igazolt fiúk mérkőzései hozták, ahol szép számmal születtek meglepetések. A győztesek kivívták az indulás jogát a 2025. 02. 21–23. között Kiskunfélegyházán rendezendő országos döntőre.

A verseny támogatói a Hervis Sports, a Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség, a Komárom-Esztergom Vármegyei Diáksport Szövetség és a Tatai AC voltak.

14 kategóriában több, mint 130 indulója volt a vármegyei asztalitenisz-bajnokságoknak



Eredmények:

„A” KATEGÓRIA, III–IV. KORCSOPORT, FIÚ: 1. Kreitl Ádám (Szt. Margit Gimnázium, Tatabánya, Tatai AC), 2. Kicska Kolen (Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, Esztergomi ASE).

„A” KATEGÓRIA, V–VI. KORCSOPORT, FIÚ: 1. Mihály Árpád (Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium, Esztergom, TABAK), 2. Szalados Botond (Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum, Tatai AC), 3. Szele Dániel (Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, Esztergomi ASE) és Szklenár Zsombor (Esztergomi SZC Bottyán János Technikum, Leányvár).

„A” KATEGÓRIA, III–IV. KORCSOPORT, LÁNY: 1. Varga Gréta (Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, Dág KSE).

„B” KATEGÓRIA, I–II. KORCSOPORT, FIÚ: 1. Barta Ferenc Jenő (Színes Iskola, Tata, Tatai AC), 2. Pósfai Sándor Zalán (Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola, Dág, Dág KSE), 3. Sinkovics Aurél (Sárisáp és Környéke Körzeti Ált Iskola, Dág, Dág KSE).

„B” KATEGÓRIA, III–IV. KORCSOPORT, FIÚ: 1. Szobek Szebasztián (Vaszary János Általános Iskola, Tata, Tatai AC), 2. Kaptás Áron (Zafféry Károly Szalézi Középiskola, Nyergesújfalu, Mogyorósbányai ASE), 3. Erős Ákos (Tatai Református Gimnázium, Dág KSE) és Lévai Krisztián (Dunaalmási Csokonai Általános Iskola, Tatai AC).

„B” KATEGÓRIA, V–VI. KORCSOPORT, FIÚ: 1. Molnár Bence (Tatabányai SZC Bláthy Ottó Technikum, Tatai AC), 2. Skuta Balázs (Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum, Tatai AC), 3. Csémy Dániel (Komáromi Jókai Mór Gimnázium) és Kis Olivér (Eötvös József Gimnázium, Tata, Tatai AC).

„B” KATEGÓRIA, III–IV. KORCSOPORT, LÁNY: 1. Varga Karina (Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium, Dág KSE), 2. Takács Réka (Lábatlani Arany János Általános Iskola, Mogyorósbányai ASE), 3. Gyurkó Szonja (Zafféry Károly Szalézi Középiskola, Nyergesújfalu, Mogyorósbányai ASE).

„B” KATEGÓRIA, V–VI. KORCSOPORT, LÁNY: 1. Kiss Réka (Zafféry Károly Szalézi Középiskola, Nyergesújfalu, Eternit SE), 2. Hoffmann Tímea (Tatabányai Árpád Gimnázium, Vulkán TSE, Tatabánya), 3. Szobek Valentina (Launai Miklós Református Általános Iskola, Neszmély, Tatai AC).

A felnőttek versenyét több mint 70 résztvevővel rendezték meg hat kategóriában.



Eredmények:

Nyílt férfi egyes: 1. Béres Szabolcs (Tatai AC), 2. Bak Imre (Tatai Atlétikai Club), 3. Epinger Márton (Tatai AC) és Simon Ferenc (Tatai AC).

Nyílt női egyes: 1. Pattantyús Petra (Tatai AC), 2. Varga Gréta (Dág KSE), 3. Palkovics Nikolett (Piliscsévi SE-Leányvár).

Férfi, vármegyei I. osztály: 1. Pósfai Bendegúz (Dág KSE), 2. Mihály Árpád (TABAK), 3. Mészáros Kornél (TABAK) és Rakó László (VSE Kisbér).

Férfi, vármegyei II. osztály: 1. Kovács Csaba (Vértesszőlősi SE), 2. Dósa Mihály (Piliscsévi SE-Leányvár), 3. Schmidt István (Esztergomi ASE) és Szombathy Sándor (Vértesszőlősi SE).

Nyílt férfi páros: 1. Bak Imre-Daru Zsolt (Tatai AC), 2. Béres Szabolcs-Epinger Márton (Tatai AC), 3. Barassó Máté-Nagy Balázs (Tatai AC) és Horváth Ákos-Váli Zsolt (Esztergomi ASE).

Nyílt vegyes páros: 1. Pattantyús Petra-Horváth Ákos (Tatai Atlétikai Club–Esztergomi ASE), 2. Varga Gréta-Pósfai Bendegúz (Dág KSE), 3. Palkovics Nikolett-Steiner Ákos (Piliscsévi SE-Leányvár–Szomódi SE).

A KEMATSZ elnöksége ezúton is köszönetét fejezi ki a házigazda Tatai AC csapata felé, hogy nagyszerű körülményeket teremtett a versenynek és a résztvevők ellátását is biztosította.

Folytatás 2025-ben, amikor a vármegyei egyéni bajnokság várhatóan visszakerül a „szokásos” tavaszi időpontjára.