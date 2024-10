Vízilabda OB I. B, férfi, 3. forduló

VIWA OSC – Tatabányai Vízmű SE 12–11 (2–1, 4–3, 4–3, 2–4)

Budapest, Szőnyi úti uszoda, 100 néző, vezette: Bors Dorottya, Rubos K.

Tatabánya: Szabó II. – Kovács P., Várnagy M., Fekete B. 3, Várnagy P., Takács G.1, Hargitai 4. Csere: Galler 1, Mercs 1, Vajda 1, Komáromi, Gombos. Edző: Kiss Szabolcs.

Kihasznált emberelőny: 8/4, illetve 8/3.

Gól ötméteresből: 0, illetve 2/1.

Kipontozódott: Várnagy M., Várnagy P.

Kiss Szabolcs: – Fájó az, hogy, mint legutóbb is, ismét egy góllal maradtunk alul. De a küzdeni tudásunkat így is dicsérni lehet. Ha ezt a mentalitásunkat megtartjuk, akkor hiszem, győztesen is el tudjuk majd hagyni a medencét.