Röplabda, Magyar Kupa, női, selejtező Tatabányai RSE–TFSE 0:3 (-18, -21, -18) Tatabánya, 96 néző, vezette: Barabás B. Á., Bátkai-Katona Á. TRSE: Sinai, Deason 12, Horváth 2, Csutorás, Kocsis 2, Bennett 3. Csere: Kárpáti 6, Torma, Zoltán, Nagy-Győri, Borbély 5, Csordás, Keszthelyi, Velő 3. Vezetőedző: Szabados István.

Nem vallott szégyent a TRSE

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A TRSE az NB I.-be, vagyis a másodosztályba frissen feljutó csapata az ugyanitt bajnoki címvédő (de az Extraligát nem vállaló) TFSE együttesével találkozott az Árpád-gimnáziumban.

Az első játszma első pontját hamar megszerezte a vendéggárda, de a hazai lányok gyorsan egyenlítettek. Innen aztán az esélyesebb vendégcsapat remek játékkal elhúzott. A TRSE motiváltan és szépen játszottak a szett végéig, de nem sikerült tartania a lépést ellenfelével. A második játékrészben hamar felvették a fonalat a TRSE játékosai, meg is szerezték a vezetést, amit 9:9-ig tudtak tartani. Ekkor a budapesti gárda ismét fordított és elhúzott. A hazai lányok szépen dolgozták le a lemaradásukat, de nem tudták utolérni ellenfelüket. A harmadik szettben a vendégcsapat hamar megszerezte az első pontot, de a hazai lányok szép labdamenetekkel visszaszerezték a vezetést, amit ezúttal 11:11-ig tartottak. Itt megint elkezdtek menetelni a vendégek és át is vették a vezetést, amit meg is tartottak és ezzel megnyerték a mérkőzést. A TRSE vereségével búcsúzott a sorozattól.

Szabados István: – Örülök annak, hogy így alakult a mérkőzés, de természetesen nem az eredményre gondolok. Amit kértem a lányoktól, mármint, hogy folytassuk onnan, ahol abbahagytuk a legutóbbi bajnoki mérkőzésen, azt úgy gondolom, teljesítették. Végig kivont karddal játszottak, bátrak voltak és abszolút nem adták könnyen magukat. Azt gondolom, hogy sikerült megizzasztanunk a tavalyi bajnokot, akik a mérkőzés esélyesei voltak. Bízom benne, hogy ez hamarosan kamatozni fog.