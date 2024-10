Röplabda, női NB I. Liga, alapszakasz, 2. forduló Vidux-Szegedi RSE–Tatabányai RSE 1:3 (13, –20, –22, –18) Szeged, 79 néző, vezette: Varjasi M., Nagy Zs. Tatabánya: Kárpáti, Torma 6, Vargas-Deason 11, Bennett 12, Borbély 1, Velő 18. Csere: Zoltán, Keszthelyi (liberók), Kocsis 8, Csutorás 7, Horváth, Sinai 2. Vezetőedző: Szabados István.

Az első fordulóban vereséget szenvedő TRSE az első szettet simán elveszítette Szegeden, ezt követően azonban átvette a játék irányítását, és végül magabiztos győzelmet aratott. A tatabányai csapat ezzel megszerezte első győzelmét az NB I.-ben, és egy pozíciót javítva a kilencedik helyre jött fel.

Az első szettet követően nem volt kétséges a TRSE győzelme

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Szabados István: – Bíztam benne, hogy képesek lehetünk a győzelemre, és a csapat ezt be is bizonyította, pedig nem igazán sikerült az első szettben azt játszani, amit elterveztünk. A második játszma közepétől taktikus nyitásokkal és blokkokkal meg tudtuk zavarni a hazaiakat, akik talán a kedvüket is elveszítették. Szeretném az első NB I.-es TRSE-győzelmet Nemes Józsi bácsi emlékének ajánlani, aki a tatabányai röplabdázás ikonikus alakja volt.