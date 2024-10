A tatabányai lányok péntek este a Gödöllő gárdájával csaptak össze az első osztályú női röplabda bajnokságban. Rendkívül izgalmas öt szettes csatában a győzelem végül a TRSE csapatáé lett az NB I. negyedik fordulójában.

A TRSE a sírból fordította meg a Gödöllő elleni összecsapást

Forrás: TRSE/Facebook

A TRSE visszafogottan kezdte a találkozót

Az első szettet a vendégcsapat dominálta, akik a tatabányai lányok erőfeszítése ellenére viszonylag könnyedén be is tudták húzni a játszmát (19:25).

A második játékrész is hasonlóan alakult az elsőhöz. A hazai együttes ugyan sokáig tartotta a lépést (22:22), de a végére a GRC bizonyult jobbnak, és ezt a felvonást is meg tudták nyerni (24:26).

A nagy fordítás, a hármas szám bűvöletében

A harmadik játszmában végre beindult a tatabányai gépezet, a lányok nagyon szépen, pontosan és kevés hibával kezdtek el játszani. A Gödöllő is veszített a lendületéből, ezt pedig jól kihasználták a hazaiak. Így végül 25:13-as győzelemmel visszatért a TRSE a versenybe.

A negyedik szettben, a vendégek ismét meg tudták szerezni a vezetést. (8:13) A tatabányai csapat folyamatosan próbálta csökkenteni a pontkülönbséget, és 17:17-nél sikerült is utolérni a vendégeket. Innen 24:17-ig mentek a lányok. A GRC ugyan tudott szerezni még két pontot, (24:19) de végül sikerült újabb hazai győzelemmel zárni a játékrészt. Ezzel 2:2 lett az állás.

A végjáték következett, itt már semmi nem tudta megakasztani a tatabányaiakat. Ebben a szettben a vendégek már nem tudták tartani a tempót a TRSE-vel, akik szép játékkal szerezték a pontokat (8:4). Végül a hazaiak a szurkolók hangos buzdítása mellett szép játékkal tudták lezárni a mérkőzést, és ezzel együtt begyűjtötték sorozatban a harmadik győzelmüket.

A csapat négy forduló után a tabella harmadik helyén áll. A felnőtt gárda legközelebb vasárnap délután 5 órakor lép majd pályára, amikor a negyedik Veszprémet fogadja.