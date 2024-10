A területi III. osztály Déli csoportjának rangadóján a forduló előtt még listavezető Csém a harmadik Etéhez látogatott. A még százszázalékos eteiek nem hagytak kétséget afelől, hogy melyik csapat a jobb: a félidőben már öt góllal vezettek és végül hattal verték ellenfelüket. Lakatos László Arnold mesterhármassal segítette csapatát a győzelemhez. A mind a hat meccsét megnyerő Ete a második helyre jött fel a bajnokságban, az ötös győzelmi szériáját lezáró Csém viszont a harmadik helyre esett vissza. Az új listavezető pedig az Etéhez hasonlóan hat győzelemmel álló Bana, amely óriási, kilencgólos verést osztott ki a zsinórban harmadik vereségét elszenvedő Kocsnak. A győztes csapatban Dobai Péter négy perc alatt szerzett mesterhármast! A Déli csoport élmezőnye roppant szoros, hiszen a Bana, az Ete és a Csém is 18 pontos, jelenleg a gólkülönbség rangsorol közöttük (a Csém két mérkőzéssel többet játszott). A Banánál is nagyobb sikert aratott a Bokod, amely tucatnyi góllal nyert Kisbéren. A 13 bokodi gólból Szabó Krisztián hatot, Lázár Tamás pedig négyet vállalt magára. A sereghajtó Spartacusnak továbbra sincs pontja. A Dad 70 percig bírta a szomszédvári rangadót Császáron, aztán a házigazda négy gólt is szerzett és végül sima győzelmet aratott. A Réde végig vezetve hozta el a három pontot Szákszendről a csoport egyetlen szoros mérkőzésén. A góllövőlista élén az ezúttal is eredményes császári Bauer Attila áll 12 góllal.

A területi III. osztály Északi csoportjának rangadóján a listavezetőp Naszály (zöld-fehérben) legyőzte a második helyezett Dunaalmást

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A területi III. osztály Északi csoportjában öt gól sem volt feltétlenül elég a győzelemhez

Északon is rangadót vívtak, hiszen a listavazető Naszály a második, vele azonos pontszámmal álló Dunaalmást fogadta. Az első félidőben nem esett gól, aztán a mérkőzés főszereplője, a naszályi Lakatos Sándor háromszor is betalált, amivel győzelemre vezette csapatát a találkozót kilenc játékossal befejező D.M.A.C. ellen. A Naszály ezzel hárompontos előnyre tett szert a bajnokság élén. Egymással játszott a harmadik és negyedik helyezett, a TABAK és a Süttő. A talákozón egyetlen gól született, amelyet a házigazda, és még mindig veretlen Süttő szerzett, és ezzel a győzelemmel meg is előzte a tokodaltárói csapatot. A Héreg simán nyert Vértestolnán, az Oroszlány pedig a pont nélkül az utolsó helyen álló Bajótot ütötte ki. A győztes oroszlányi csapatban Biri Márk háromszor volt eredményes. Gólokban gazdag és fordulatos mérkőzést vívott egymással a Szomód és az Annavölgy. A vendég annavölgyiek a mérkőzést négy találattal záró Bauer Richárd vezetésével a félidőben két góllal vezettek, azonban a Szomód végül fordítani tudott a már emberhátrányban játszó vendégcsapat ellen. A góllövőlista élén továbbra is az immár 14 gólos naszályi Lakatos Sándor áll.

Labdarúgás, Területi III. osztály, Déli csoport, 9. forduló

Banai KSK–Kocs KSE 9–0 (5–0)

Bana, vezette: Györe Ferenc Dániel (Szalai Balázs).

Bana: Molnár B. – Brulich, Romos, Nyári, Kovács, Pintér (Békási, 46.), Molnár P. (Dobai, 56.), Róth G., Róth M. (Vida, 66.), Ress (Rózsahegyi, 79.), Varga P. (Nagy, 66.). Csapatvezető: Angyal Roland.

Kocs: Pénzes – Veres, Tóth B. Zs. (Motil, 75.), Szigeti, Schrail, Nyemcsok, Teberi, Karsai, Bán, Kovács K., Eszlári.

Gólszerző: Molnár P. (12.), Varga P. (18. - tizenegyesből), Nyári (20. - tizenegyesből), Pintér (26.), Róth M. (42.), Dobai (69., 70., 72.), Vida (82.).