A területi III. osztály Déli csoportjában a harmadik Ete fogadja az első Csémet a forduló rangadóján. Nagy különbségű hazai győzelem esetén az Ete akár az élre is állhat. Hazai pályán esélyesként játszik a Bana (amely győzelme esetén szintén átveheti a vezetést) és a Császár, érdekesnek ígérkezik a Szákszend és a Réde párharca, míg a Bokod egyértelmű favorit Kisbéren.

A Bana (piros-fehérben) szerencsés esetben átveheti a vezetést a területi III. osztály Déli csoportjában

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Területi III. osztály, Déli csoport, 9. forduló

Banai KSK–Kocs KSE

Császári SE–Dad SE

Etei SE–Csémi SE

Kisbéri Spartacus SE–Bokod FCE

Szákszendi SE–Rédei KSE

A mérkőzéseket vasárnap, 14.30-tól rendezik.

Szabadnapos: Bakonyszombathely KSE.

a Déli csoport állása

1. Csém 7 6 - 1 32-7 18

2. Bana 5 5 - - 32-4 15

3. Ete 5 5 - - 27-9 15

4. Császár 7 3 2 2 32-15 11

5. Szákszend 6 2 1 3 17-21 7

6. Bokod 7 2 1 4 16-21 7

7. Dad 6 2 - 4 13-25 6

8. Réde 6* 2 3 1 19-16 5

9. Bakonyszombathely 8 1 2 5 13-38 5

10. Kocs 6 1 1 4 17-19 4

11. Kisbér 5 - - 5 1-44 0

* 4 pont levonva



Északon is rangadót játszanak a hétvégén, nem is akármilyet: a listavezető Naszály a második, vele pontazonossággal álló Dunaalmást fogadja. A képlet egyszerű: amelyik csapat nyer, az várhatja az élről a következő fordulót, döntetlen esetén a Naszály marad az első. Egymás ellen játszik a harmadik TABAK és a negyedik Süttő, ez a meccs is komoly izgalmakat tartogathat. Háromesélyes meccset játszanak Szomódon és Vértestolnán, az Oroszlánynak viszont nem jelenthet gondot a nullapontos Bajót legyőzése.

Északi csoport, 9. forduló

Bar-Nul Szomódi SE–Annavölgyi Bányász SE

Naszály SE–D. M. A. C. Dunaalmás

Oroszlányi SZE–Bajót Szikra SE

Süttői SC–TABAK

Vértestolnai TE–Héreg FC

A mérkőzéseket vasárnap, 14.30-tól rendezik.

Szabadnapos: Pilismarót SC.

az Északi csoport állása

1. Naszály 8 5 1 2 29-9 16

2. Dunaalmás 7 5 1 1 19-6 16

3. TABAK 7 4 1 2 23-10 13

4. Süttő 6 3 3 - 19-13 12

5. Annavölgy 7 3 1 3 20-15 10

6. Héreg 6 3 1 2 9-12 10

7. Oroszlány 6 2 2 2 10-10 8

8. Szomód 6 2 1 3 15-13 7

9. Vértestolna 6 1 3 2 21-16 6

10. Pilismarót 7 - 2 5 11-27 2

11. Bajót 6 - - 6 8-53 0