A területi III. osztály Déli csoportjában a Csém a második félidőben döntötte a maga javára a Szákszend elleni mérkőzést, így zsinórban ötödik győzelmét aratva megtartotta első helyét. A megyefoci mindhárom osztályában rendeztek meccseket.

Banai győzelem a rangadón a területi III. nyolcadik fordulójában

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Területi III.: derbit rendeztek délen, változás a góllövőlista élén

A vármegyei harmadosztály nyolcadik fordulójának rangadóján a második helyen álló Bana a negyedik Császárhoz látogatott délen. A két csapat között mindössze egy pont volt a különbség a találkozó előtt, így izgalmas meccsre volt kilátás. Az összecsapás első és utolsó gólját a házigazda szerezte Bauer Attila révén, közben azonban a Bana négyszer is eredményes volt (ebből Dobai Péter mesterhármassal vette ki a részét), így a Bana vihette haza a három pontot. A duplázó Bauer egyébként már 11 gólos, ezzel átvette a vezetést a csoport góllövőlistáján csapattársától, Demeter Miklóstól.

A harmadik helyezett Ete a félidőben még hátrányban volt Kocson, végül azonban fordított és nyert. A Bana és az Ete továbbra is százszázalékos. A Dad a félidőben még gól nélküli döntetlenre állt Bakonyszombathelyen, a második játékrészben azonban négyszer volt eredményes, így sima győzelmet aratott. A házigazda egymás után negyedszer kapott ki a területi harmadosztályban.

Az északi csoportban kikapott az éllovas

Északon a listavezető Naszály meglepetésre veszített Héregen, így az első helyét ugyan megtartotta, de vesztett pontok tekintetében a második, ezúttal szabadnapos Dunaalmás mögé szorult. A Héreg, amelynek mindkét gólját Magyari Viktor szerezte, csere nélkül – igaz, a találkozó legvégén egy naszályi kiállítás miatt már emberelőnyben játszva – futballozta végig a meccset.

A harmadik helyezett TABAK Felföldi Gergő második félidő elején szerzett duplájával verte a Szomódot, míg a Süttő ugyan hátrányban is volt a Bajót ellen, végül sima győzelmet aratott. A süttőieknél a gólokat felváltva szerző Tóth Patrik és Kuthy Milán is triplázott. A Bajót továbbra is pont nélkül áll az utolsó helyen.

Az Annavölgy némi meglepetésre nem bírt a Vértestolnával, de döntetlenre végződött a Pilismarót és az Oroszlány fordulatos összecsapása is. 2-1-es hazai vezetésnél az Oroszlány emberhátrányba került, de a triplázó Hideg Zsolt Dániel révén mégis fordítani tudott. Az emberelőnyben játszó hazai csapat végül a rendes játékidő utolsó percében mentett pontot.