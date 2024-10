A területi II. osztály 10. fordulójának slágermeccsén a veretlen listavezető, eddig mindössze két pontot veszítő (és ugyanennyi gólt kapó) Mocsa a harmadik Ácsot fogadja. Ha a vendégcsapat győz, akár a vezetést is átveheti a bajnokságban. Erre a második Tardos-TAC-nak is megvan az esélye, ha legyőzi a Zsámbék II.-t, a Mocsa pedig nem tud győzni. Az előző fordulóban szabadnapos Környe a rossz passzban lévő Csolnok legyőzésével térhet vissza a dobogóra. A középmezőny elején háromesélyes meccsen fogadja a Bakonysárkány az Ászárt, de hasonlóan nehéz megjósolni a Gyermely–Dunaszentmiklós-mérkőzés kimenetelét is. Alsóházi mérkőzéseket rendeznek Bajon és Piliscséven.

A Mocsa az Ácsot fogadja a területi II. osztály hétvégi rangadóján

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Területi II. osztály, 10. forduló

szombat, 14.30:

Tardosi FC-TAC–Ikoba Beton Zsámbék II.

vasárnap, 14.30:

Baj KSE–Nagyigmándi KSK

Bakonysárkányi SE–Ászár KSE

Csolnoki SZSE–Környe SE

Gyermely–Dunaszentmiklósi SE

Mocsa KSE–Ácsi Kinizsi SC

Piliscsévi SE–Tokod SE

Szabadnapos: Tatabányai Vasas.

A bajnokság állása

1. Mocsa 7 6 1 - 21-2 19

2. Tardos-TAC 8 6 - 2 29-11 18

3. Ács 9 6 - 3 28-12 18

4. Környe 8 5 1 2 29-12 16

5. Bakonysárkány 9 5 - 4 22-19 15

6. Ászár 7 4 2 1 23-9 14

7. Dunaszentmiklós 8 4 1 3 23-14 13

8. Zsámbék II. 7 4 - 3 18-27 12

9. Gyermely 7 3 2 2 16-12 11

10. Tatabányai Vasas 9 3 1 5 16-23 10

11. Piliscsév 9 3 - 6 9-27 9

12. Tokod 8 1 2 5 17-33 5

13. Baj 7 1 - 6 12-23 3

14. Csolnok 7 1 - 6 8-23 3

15. Nagyigmánd 6 1 - 5 8-32 3