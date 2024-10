Labdarúgás, Területi I., 9. forduló:

Koppánymonostori SE–Lábatlani ESE 2–0 (1–0)

Komárom, Berecz Dezső Sporttelep Koppánymonostor, vezette: Urbanics Áron (Fabi András és Vámosi Benedek)

Koppánymonostor: Lázár - Kalla, Horváth K., Szőke (Bilkó 60.), Valkó M., Vincze, Hartmann (Schiller 74.), Pulai (Egyed 54.), Valkó G., Juhász (Sinkó 82.), Tímár (Bán 60.).

Lábatlan: Török - Mann, Király, Varga (Nyergesi 88.), Deme, Váli, Fábián-Nagy, Kottra, Budaházi, Kecskés (Gimesi 63.), Ölveczky (Teiter 86.).

Gólszerzők: Horváth (24.), Schiller (79.).

Vígh László - Koppánymonostor vezetőedző: – Az első félidő nem úgy nézett ki, ahogy szerettük volna. Lassan futballoztunk, nagyon nem tetszett a játékunk ritmusa. A második játékrész már mind dinamikában, mind sebességben, minden tekintetben úgy nézett ki, ami elvárható tőlünk. Rengeteg lehetőséget tudtunk kialakítani, úgyhogy a második félidőben nyújtott teljesítmény miatt természetesen örülök a három pont megszerzésének.

Gimesi Máté - Lábatlan vezetőedző: – Nagyon jó iramú mérkőzésen szervezett játékkal, majdnem sikerült meglepni a jóval esélyesebb Koppánymonostor csapatát. A bravúr sajnos elmaradt, de már látjuk a fényt az alagút végén.

Vértesszőlősi SE–Nyergesújfalu SE 0–4 (0–0)

Vértesszőlős, Busch István Sportcentrum, vezette: Farkas Bálint (Lovas Gábor és Kis Benedek)

Vértesszőlős: Hermán, Ozoróczi, Galambos, Batics, Polyák, Nagy, Pálfy, Fazekas, Mérten, Antal, Gréczi.

Nyergesújfalu: Borsiczki, Cauxeiro (Hajnal 77.), Krammer, Tóth (Balogh 87.), Szőke (Szilágyi 81.), Jakobi, Mann, Balogh A., Szoboszlai, Molnár, Manga.

Gólszerzők: Mann (62.), Manga (71., 85.), Szoboszlai (90.).

Hagymási Zoltán - Vértesszőlős vezetőedző: – Ha nincsen négy-öt játékosunk, akkor azt nagyon megérezzük. Nagyon gyenge mérkőzést játszottunk, a találkozó szerintem a megye egy színvonalát sem ütötte meg. A Nyergesújfalu megérdemelten nyert, az utolsó fél órára nagyon elfáradtunk, de csere nélkül ennyire futotta

Gálicz Ferenc - Nyergesújfalu vezetőedző: – A csapat ismét nagyon jó felfogásban, türelmesen játszott. Az első félidőben is volt már néhány gólszerzési lehetőségünk, melyek sajnos kimaradtak, de a játékosok nyugodtak maradtak. Játszottak tovább a megbeszélt taktika szerint, és a második félidőben szerencsére jöttek a gólok is.

Almásfüzitői SC–Sárisápi BSE 1–1 (1–0)

Almásfüzitő, Almásfüzitői Sport Club, vezette: Sándor Tamás (Kun Péter és Kiss Csaba).

Almásfüzitő: Gálik - Szánthó, Deményi, Szűcs, Berlik Bányai, Tujner, Szegedi, Lencse, Gerebenics, Horváth.

Sárisáp: Tőzsér - Cserven, Szlovák (Papp 46.), Hegedűs, Yousif, Mészáros, Berkó, Sándor (Bartl 46.), Karcagi (Jurásek 73.), Kara (Janusz 46.), Válent.

Gólszerzők: Tujner (16.), illetve Cserven (92.).

László Péter - Almásfüzitő vezetőedző: – A kilencvenkettedik percben kaptunk egy szabálytalan gólt, amit megadott a játékvezető. Ez nyilván nem esett jól, ennek ellenére a Sárisáp volt a jobb, az első félidőben végig támadott, sok helyzete volt. A második félidőben nyomást helyeztek ránk folyamatosan, de csak 1-2 nagyobb helyzetet tudtak kialakítani. A kiállítások, sérülések miatt nem volt cserejátékosunk a mérkőzésen. Reális eredmény a döntetlen.

Fenyvesi László - Sárisáp vezetőedző: – Egy pontot mentettünk a hosszabbításban, de összességében kettőt vesztettünk. Minden volt a mérkőzésen, ami a megyei futball negatív oldala, viszont a 11 almásfüzitői játékosnak gratulálok.

Vértessomló–Tatai AC 3–3 (0–1)

Vértessomló, Vértessomló KSK, vezette: Derecskei Bence (Faragó György és Uracs Roland)

Vértessomló: Nagy P. - Kacz, Tóth, Erdei, Koller, Murányi (Eigner 81.), Vida, Kovács, Dobbelaere, Nagy R., Petőcz (Szolga 71.).

Tata: Csákány - Németh, Márton (Tóth 71.), Korcsok, Mészáros (Hadobás 62.), Bogár (Mártonfi 62.), Sternberger, Víg, Marticsek, Hajas (Zuggó 62.), Máté-Kovács (Simonka 46.).

Gólszerzők: Kovács (54., 61.), Dobbelaere (60.), illetve Korcsok (2.), Márton (64.), Zuggó (66.)

Nagy Géza - Vértessomló vezetőedző: – Egy szikrázó, közönségszórakoztató, lüktető, kemény iramú mérkőzésen bőven rászolgáltunk az egy pontra, sőt a vége előtt egy pár perccel még a meccslabda is előttünk, de sajnos nem sikerült gólra váltanunk. Öt játékosunk is hiányzott a kezdőből, de így is pontot szerzetünk a Tata ellen. Rengetegen kilátogattak a mérkőzésre, én még ennyi boldog vértessomlói embert nem láttam, mint a vasárnapi találkozó után. Büszke vagyok minden játékosomra, aki pályára lépett, mindenki kihozta magából a maximumot, öröm volt nézni.

Schőn László - Tata vezetőedző: – Már a második percben vezetést szereztünk, majd számomra érthetetlen módon belementünk egy olyan adok-kapokba, ami nem minket jellemez. Egyáltalán nem a mi stílusunkat játszottuk, ami tulajdonképpen ráment mérkőzés rovására. Két óriási hibát követően két gólos hátrányba kerültünk, majd a cseréknek köszönhetően visszajöttünk a mérkőzésbe. Az utolsó pillanatokban meccslabdát vétett a Somló, úgyhogy inkább azt mondom, hogy szereztünk egy pontot, semmint elbuktunk volna kettőt.

FC Esztergom–Bábolnai SE 1–4 (0–1)

Esztergom, FC Esztergom Sporttelep, vezette: Szeibert Philip (Mihályi Gergő és Gabala Zsombor)

Esztergom: Mesterházi - Tóth (Nagy 80.), Tömör, Várszegi B., Izsó, Várszegi D., Molnár (Laurinyecz 12.), Varga, Sisa (Szutor 65.), Körmöndi (Füzesi 65.), Torma.

Bábolna: Proceller D. - Soós (Proceller M. 30.), Rabi (Nyári 59.), Proceller K., Maruzs (Szendi 88.), Kis-Balázs, Hollósi, Mátyás, Lanzendorfen, Fekete (Füredi-Ollé 75.).

Gólszerzők: Várszegi (82.), illetve Maruzs (1., 70.), Füredi-Ollé (80.), Proceller (86.).

Kiállítva: Varga (79.)

Kun Imre – Esztergom vezetőedző: – A kezdőrúgás után azonnal gólt kaptunk egy egyéni hiba után, ami meg is fogta a csapatot egy tíz-tizenöt percig. Szerencsére folyamatosan jöttünk vissza a mérkőzésbe. A második félidőre szinte teljes mértékben kontrolláltuk a játékot. Mentünk az eredmény után, kinyíltunk és egy eltolódás után megrúgta ellenfelünk a második góljukat. Emberhátrányban még tudtunk szépíteni, de a kiállítás megpecsételte a sorsunkat.

Józsa Péter - Bábolna vezetőedző: – Parázs hangulatú, hajtós mérkőzésen megérdemelten arattuk első győzelmünket idegenben. Végig tudtuk irányítani a játékot.

WATI Kecskéd KSK–Ikoba Beton Zsámbék 0–1 (0–1)

Kecskéd, Wati-Kecskéd KSK, vezette: Áy János (Urbanics Áron és Farkas Bálint)

Kecskéd: Bódis - Neckernusz, Gacs (Laczó 77.), Gyenes, Hatos, Schmidt (Hajba 71.), Harsányi, Lampert, Babai (Nagy 58.), Klestenitz, Karvaj (Czingel 46.).

Zsámbék: Tugyi - Kerezsi, Bíró R., Nyúl (Kósa 71.), Orosházi, Magyar, Csóh (Sugár 59.), Peinlich (Biró Á. 86.), Czeglédi (Haupt 90.), Veréb, György (Yürekli 46.).

Gólszerző: Orosházi (42.).

Selymes Attila - Kecskéd vezetőedző: – Minden területen jobb teljesítményt nyújtó vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot Kecskédről, gratulálunk nekik.

Bodó László - Zsámbék vezetőedző: – Próbáltunk az első perctől dominálni, de a jól záró hazai védelem szemben egy-két helyzetet tudtunk csak kialakítani, hiába volt rengeteget a labda nálunk. A félidő végén egy gyönyörű góllal vezetést szereztünk. A második játékrész úgy folytatódott, ahogy az első befejeződött, annyi különbséggel, hogy a folytatásban már óriási gólhelyzeteket dolgoztunk ki és rontottunk el, így nem tudtuk lezárni a mérkőzést. Úgy gondolom, sokat tettek bele a játékosok és megérdemelten visszük haza a pontokat a szervezett fiatal hazaiak ellen.

Szabadnapos: Tát