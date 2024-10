Területi I., 11. forduló

Koppánymonostori SE–Lábatlani ESE 0–6 (0–2)

Komárom, Berecz Dezső Sporttelep Koppánymonostor, vezette: Büki Gábor (Faragó György és Szabó Barnabás).

Koppánymonostor: Vicena - Kalla (Dávid 66.), Bilkó, Valkó M., Vincze, Hartmann (Horváth 56.), Schiller, Szőke (Pulai 66.), Valkó G., Juhász (Ballester-Garcia 66.), Bán (Sinkó 77.).

Tata: Szabó - Simonka (Máté-Kovács 88.), Györgykovács, Korcsok (Németh 88.), Zuggó (Mészáros 79.), Sternberger, Unger (Mártonfi 46.), Víg, Hadobás, Marticsek, Hajas (Márton 79.).

Gólszerzők: Korcsok (34., 39.), Mártonfi (55., 89.), Márton (83.), Mészáros (90.).

Vigh László - Koppánymonostor vezetőedző: – Összességében élvezhető mérkőzés volt, mind a hazaiak, mind a mi részünkről. Nagyon sok szép dolgot műveltünk a pályán. A labdát tudtunk birtokolni, helyzetig viszont nem nagyon jutottunk el. Az első fél óra ami szempontunkból nagyon jól nézett ki. Aztán kaptunk egy védelmi hibából egy gólt, utána az ellenfél pedig kapott egy nevetséges tizenegyest, ami tulajdonképpen el is döntötte a mérkőzést. A második félidőben egy nagy védekezési hiba után ismét kaptunk egy gólt. Amit a második félidő második felében mutattunk, az szégyenletes, amiatt elnézést kérek mindenkitől, aki nekünk szurkolt. Ilyen még egyszer nem fordulhat elő.

Schőn László - Tata vezetőedző: – Rangadóhoz méltóan játszott a csapat, maximálisan megtiszteltük a Koppánymonostor elleni rangadót. Egész héten erre a nagyon fontos mérkőzésre készültünk. Nagyon jó hozzáállást és fegyelmezettséget tanúsítottunk, hiszen kapott gól és sárga lap nélkül hoztuk le a meccset. Az első negyedórát leszámítva tulajdonképpen az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. A hat rúgott gólunk mellett, ha egy kicsit pontosabbak és higgadtabbak vagyunk akkor még több gólszerzési lehetőségünk lett volna. Az összecsapás minden elemében rászolgáltunk a győzelemre, jobbak voltunk az ellenfélnél.

Vértesszőlősi SE–Ikoba Beton Zsámbék 0–5 (0–2)

Vértesszőlős, Busch István Sportcentrum, vezette: Urbanics Áron (Mihályi Gergő és Papp Márton).

Vértesszőlős: Hermán, Batics B., Galambos, Horváth, Batics A. (Nagy 78.), Moustafa (Khaldoune 46.), Kocsis, Radics, Pálfy (Ozoróczi 72.), Antal, Gréczi.

Zsámbék: Lehel - Kerezsi, Bíró R. (Nyúl 59.), Áprily (Sugár B. 70.), Orosházi, Barlangi, Biró Á., Magyar (Somogyi 70.), Sugár S. (Kósa 77.), Czeglédi, Veréb (Yürekli 59.).

Gólszerzők: Czeglédi (13.), Biró Á. (36., 75.), Kerezsi (54.), Orosházi (81.).

Hagymási Zoltán - Vértesszőlős vezetőedző: – Egy lendületes, agresszív csapat ellen játszottunk egy jó iramú mérkőzést, melyen sajnos a párharcokat nem mi nyertük meg. A számszerű eredményt kicsit túlzónak találom, mivel nagy helyzet nélkül - három pontrúgásból és egy eladott labdából - kaptuk a gólokat, de mindennek ellenére megérdemelten nyert a Zsámbék.

Bodó László - Zsámbék vezetőedző: – Nagyon büszke vagyok a csapatra. Koncentráltan, alázatosan és okosan fociztunk. Teljesen megérdemelten szereztünk rendkívül értékes pontokat a szervezett hazaiak ellen.

Almásfüzitői SC–Vértessomló 2–3 (1–2)

Almásfüzitő, Almásfüzitői Sport Club, vezette: Kurali Zoltán (Péntek Erik Roland és Szabó Barnabás).

Almásfüzitő: Gálik - Szánthó, Berlik, Szűcs, Szalai (Busa 44.), Bányai, Szegedi, Lencse, Maszárik, Gerebenics, Horváth.

Vértessomló: Ámorth - Erdei (Eigner 69.), Koller, Murányi, Dobbelaere (Szolga 46.), Pető, Szepesi, Vida (Zettisch 79.), Kovács S., Nagy R., Petőcz (Greskó 46.).

Gólszerzők: Gerebenics (46., 70.), illetve Dobbelaere (3.), Pető (23.), Szepesi (74.).

László Péter - Almásfüzitő vezetőedző: – Nagyon hamar kaptunk egy gólt, majd a 23. percben egy eladott labdából még egyet. Az egy nagy hiba volt, de fel tudtunk még állni, a második félidőben szinte csak mi támadtunk, az ellenfélnek csak egy lehetősége volt egy szabadrúgásból, amit ki is használtak. Ismét vereséget szenvedtünk egy olyan csapattól, amelyik ellen reális lett volna a pontszerzés.

Nagy Géza - Vértessomló vezetőedző: – Jól kezdtük a mérkőzést, és ez szinte az egész első félidőre kihatott rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, amiből kettőt sikerült is gólra váltanunk. Ebben az időszakban el lehetett volna dönteni a mérkőzést, de sajnos ez nem sikerült. És ahogy ez ilyenkor lenni szokott egy kontrából az ellenfél büntetőhöz jutott, amit értékesített is. A második félidőben jóval gyengébb játékot mutattunk. Amivel az ellenfelünk élt is és kiegyenlített mérkőzés utolsó húsz percében mindent megtettünk a győzelem érdekében, és ez sikerült is megszereznünk nagy küzdelem árán egy jól eltalált szabadrúgásgóllal. A mai győzelmünket Kesztler Mátyásnak (Matyi bácsinak) a 80. születésnapjára szeretnénk felajánlani. Isten éltessen Matyi bácsi, erőben, egészségben! A sors pikantériája, hogy a győztes gólt unokája, Szepesi Bence szerezte. Ezen kívül az összes sérültünknek jobbulást kívánunk.

DG Tát SE–Bábolnai SE 1–1 (0–0)

Tát, Duna-Gerecse Tát SE Sporttelep, vezette: Farkas Bálint (Mihályi Gergő és Áy János Hunor)

Tát: Koller F. - Kósa (Bokros 69.), Varga, Farkas, Éber, Dékány, Jámbor, Tillmann, Iacobut (Gergely 69.), Böhm, Chrompota.

Bábolna: Szabó - Rabi, Proceller K., Füredi-Ollé, Maruzs, Németh, Kis-Balázs, Hollósi (Proceller M. 73.), Mátyás, Nyári, Lanzendorfen.

Gólszerzők: Bokros (88.), illetve Proceller K. (54.).

Szabó Attila - Tát vezetőedző: – Több játékosom is hiányzott a keretből sérülés, illetve betegség miatt, volt, aki úgy vállalta a mérkőzést, de a hátráltató tényezők ellenére is nyerni szerettünk volna. Nagyjából hasonló, és ugyanannyi lehetőség volt mind a két oldalon. A Bábolna egy egyéni hiba után tudott vezetést szerezni. A végén már minden mindegy alapon, teljesen felborítva a rendszert próbáltunk támadni, és bejött. Pár dolgot nekem is át kell majd gondolnom, értékelnem a mérkőzés után. A döntetlen egy teljesen reális eredmény.

Józsa Péter - Bábolna vezetőedző: – Egy küzdelmes mérkőzésen igazságos pontosztozkodás született.

FC Esztergom–Lábatlani ESE 1–2 (0–1)

Esztergom, FC Esztergom Sporttelep, vezette: Papp Márton (Hernádi Bence és Uracs Roland).

Esztergom: Órai - Tömör, Várszegi B., Izsó, Várszegi D., Sisa (Horváth 80.), Szén (Füzesi 58.), Körmöndi, Tahon (Tóth 46.), Torma, Wiest.

Lábatlan: Juhász - Chirita, Mann (Kecskés 70.), Király, Deme, Kovács (Ölveczky 62.), Nagy, Galba, Váli, Fábián-Nagy, Budaházi.

Gólszerzők: Izsó (71.), illetve Fábián-Nagy (15.), Nagy (82.).

Kiállítva: Várszegi (73.).

Kun Imre – Esztergom vezetőedző: – Az első félidőben mutatott játékunk szinte értékelhetetlen volt, néha már úgy éreztem, mintha egy Bennie Hill show-ban lennék. A szünetben sikerült rendezni a sorainkat. A második játékrészben domináltunk, helyzeteket alakítottunk ki, 1–1-nél volt két óriási ziccerünk, mindez mit sem ér, ha nem tudjuk kihasználni őket. Egy felelőtlen szabálytalanság után a kiállítás sorsára jutott a játékosom, amit természetesen az ellenfél azonnal góllal spékelt meg. Igazi hat pontos rangadót veszítettünk el.

Gimesi Máté - Lábatlan vezetőedző: – Az egyetlen pozitívum a hétvégében a három pont megszerzése Esztergomban. Abszolút nem voltam elégedett a hozzáállással és a mutatott játékkal.

Wati Kecskéd KSK–Sárisápi BSE 1–5 (1–2)

Kecskéd, Wati-Kecskéd KSK, vezette: Mihályi Máté (Nagygellér Miklós és Bokor Benjámin Alex).

Kecskéd: Cseszneg - Neckernusz, Schmidt, Harsányi, Czingel (Horváth 69.), Lampert, Babai (Hajba 64.), Szabó, Laczó, Klestenitz, Karvaj (Kohl 71.).

Sárisáp: Belányi - Cserven, Hegedűs, Janusz (Tőzsér 81.), Mészáros, Jurásek, Berkó, Sándor (Papp 71.), Karcagi (Farkas 65.), Yousif, Válent.

Gólszerzők: Laczó (22.), illetve Jurásek (14.), Janusz (46., 67., 79.), Yousif (61.).

Selymes Attila - Kecskéd vezetőedző: – Fiatal csapatunk ment, küzdött, hajtott, mindez kevés volt a győzelemhez egy klasszissal jobb rivális ellen. Gratulálunk a Sárisáp győzelemhez.

Fenyvesi László - Sárisáp vezetőedző: – Az első játékrészben több nagy helyzetet is elpuskáztunk, de a szünetre szerencsére vezetéssel mentünk. A második félidőben hamar eldöntöttük a mérkőzést, megérdemelten szereztük meg a három pontot egy fiatal és szimpatikusan küzdő kecskédi csapat ellen.

Szabadnapos: Nyergesújfalu.