Területi I., 10. forduló:

Tatai AC–Almásfüzitői SC 8–0 (5–0)

Tata, Tatai AC Új úti Sporttelep, vezette: Urbanics Áron (Uracs Roland és Szabó Barnabás)

Tata: Csákány - Simonka (Bombicz 60.), Györgykovács, Korcsok (Mészáros 65.), Zuggó (Bogár 65.), Márton (Hajas 46.), Sternberger, Unger, Víg, Hadobás, Marticsek (Németh 60.).

Almásfüzitő: Gálik - Szánthó, Deményi, Szűcs (Galambos 44.), Berlik, Bányai, Tujner, Kuzma, Szegedi, Lencse, Horváth.

Gólszerzők: Zuggó (19., 35., 61.), Korcsok (25.), Unger (31., 41.), Víg (67.), Mészáros (79.)

Kiállítva: Deményi (45.)

Schőn László - Tata vezetőedző: Magabiztos győzelmet arattunk az Almásfüzitő ellen. Ha egy kicsit koncentráltabbak vagyunk, akkor túlzás nélkül akár kétszámjegyű is lehetett volna a végeredmény. Örülök a győzelemnek, megyünk tovább.

László Péter - Almásfüzitő vezetőedző: – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, minden elismerés a Tatának, amely a legjobb együttes a megyében. Meg is érdemelték ezt a nagyarányú győzelmet. Egy játékosom sérülten, egy másik pedig betegen vállalta a játékot, hogy ki tudjunk állni, ez lett az eredménye.

Sárisápi BSE–Koppánymonostori SE 3–2 (1–1)

Sárisáp, Sárisápi Bányász Sport Egyesület, vezette: Derecskei Bence (Kis Benedek és Patócs Dorina)

Sárisáp: Belányi - Cserven (Papp 64.), Hegedűs (Petrovics 88.), Yousif (Kara 85.), Janusz (Farkas 85.) Mészáros, Jurásek, Berkó, Sándor, Karcagi (Bartl 70.), Válent.

Koppánymonostor: Lázár - Kalla (Sallai 89.), Szőke (Bilkó 58.), Valkó M., Vincze, Schiller, Hartmann (Ballester-Garcia 72.), Pulai (Dávid 46.), Valkó G. (Horváth K. 64.), Juhász, Tímár.

Gólszerzők: Janusz (40., 84.), Jurásek (73.), illetve Vincze (12.), Vincze (90.).

Fenyvesi László - a Sárisáp vezetőedzője: – Jó napot fogtunk ki, végig az történt a mérkőzésen, amit elterveztünk. Több nagy helyzetünk is volt, de 1–1-nél a vendégek is ziccert rontottak, amely után szerencsére mi találtunk be. Magas tempójú, megyei szinthez képest jó színvonalú rangadót sikerült megérdemelten megnyernünk.

Vígh László - Koppánymonostor vezetőedző: – Több játékos sérülten, illetve betegen tudott elutazni a mérkőzésre, így értelemszerűen nem voltak a legtökéletesebb állapotban. Nagyon elkerülhető gólokat kaptunk, ennek ellenére nem lehetek elégedetlen a csapat hozzáállásával, hiszen mindenki rengeteget tett bele a mérkőzésbe.

Lábatlan ESE–Wati Kecskéd KSK 4–2 (0–1)

Lábatlan, Lábatlani ESE Sporttelep, vezette: Áy János (Péntek Erik és Hernádi Bence)

Lábatlan: Török - Mann, Király, Deme, Nagy, Galba, Váli, Fábián-Nagy, Varga (Budaházi 73.), Kottra, Kecskés (Kovács 46.).

Kecskéd: Cseszneg - Neckernusz, Gacs, Gyenes, Hatos (Czingel 54.), Harsányi, Lampert, Babai, Laczó, Klestenitz, Karvaj (Kohl 71.).

Gólszerzők: Nagy (79., 90.), Kottra (83.), Galba (88.), illetve Laczó (23.), Neckernusz (65.).

Kiállítva: Gyenes (84.)

Gimesi Máté - Lábatlan vezetőedző: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, ami ahogy futballban lenni szokott meg is bosszulta magát, még az első félidőben vezetést szerzett a Kecskéd. A mérkőzés utolsó negyedórájában jött ki a minőségbeli különbség, így megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Sok sikert kívánok a Kecskéd csapatának.

Selymes Attila - Kecskéd vezetőedző: – 79 percig azt csináltuk, amit megbeszéltünk bent az öltözőben, amit utolsó 11 percben sikerült földig rombolni, hiszen kaptunk négy gólt.

Ikoba Beton Zsámbék–FC Esztergom 11–0 (6–0)

Zsámbék, Zsámbéki sporttelep, vezette: Szeibert Philip (Farkas Bálint és Katona Bence)

Zsámbék: Lehel - Kerezsi, Bíró R. (Csóh 70.), Nyúl (Haupt 61.), Orosházi, Barlangi, Biró Á. (Somogyi 61.), Magyar (Sugár B. 61.), Sugár S., Czeglédi, Veréb.

Esztergom: Mesterházi - Tóth (Antalics 83.), Várszegi B., Izsó, Füzesi, Sisa, Szén, Kiss, Szutor (Nagy 57.), Tahon, Torma.

Gólszerzők: Czeglédi (14., 23., 32., 43., 53., 57.), Bíró Á. (33.), Sugár S. (40., 71., 81.), Haupt (74.).

Bodó László - a Zsámbék vezetőedzője: – Végig nagyon fegyelmezetten, gólra törően és élesen játszottunk. Komolyan vette a csapat az egész mérkőzést és maximálisan kiszolgálta a közönségünket. Gratulálok a Fiúknak.

Kun Imre - az Esztergom vezetőedzője: – Ilyen eredmény után, csak annyit lehet mondani, hogy gratulálunk a Zsámbéknak az ekkora arányú győzelemhez.

Bábolnai SE–Vértesszőlősi SE 0–1 (0–0)

Bábolna, Bábolnai SE Sporttelep, vezette: Sándor Tamás (Kun Péter és Csákány István)

Bábolna: Proceller D. - Proceller K., Füredi-Ollé, Lanzendorfen, Maruzs, Németh Zs., Hollósi, Nyári, Mátyás, Fekete, Rabi (Proceller M. 84.).

Vértesszőlős: Hermán - Galambos, Pálfy, Batics, Polyák, Gréczi, Ozoróczi, Kocsis, Mérten, Nagy, Antal.

Gólszerzők: Batics (62.).

Józsa Péter - Bábolna vezetőedző: – Betömörülő védelem ellen lassan és körülményesen vezetett támadásokból kihagytuk a kevés kínálkozó lehetőségeinket.

Hagymási Zoltán - Vértesszőlős vezetőedző: – Sajnos ismét csak tizenegyen voltunk, sok a sérültünk, de mindennek ellenére hétről hétre fejlődünk és nagyon fegyelmezetten játszottunk. Minimum az egy pontot megérdemeltük, de hál'istennek három lett belőle. Rögtön az első helyzetünket sikerült gólra váltani. Nagyszerű ajándék volt, hiszen kedden ünneplem a 60. születésnapomat.

Nyergesújfalu SE–DG Tát SE 2–0 (1–0)

Nyergesújfalu, Hajnal Tamás Sportcentrum, vezette: Büki Gábor (Faragó György és Szabó Barnabás)

Nyergesújfalu: Borsiczki - Bogárdi (Jakobi 80.), Krammer (Hajnal 67.), Tóth (Petrovics 88.), Szőke (Szilágyi 64.), Farkas (Balogh P.), Mann, Balogh A., Szoboszlai, Molnár, Manga.

Tát: Koller - Farkas, Éber (Bokros 85.), Dékány, Putnoki (Kiss 55.), Jámbor, Tillmann, Iacobut (Kósa 73.), Szalai (Varga 40.), Bőhm, Chrompota.

Gólszerző: Mann (46., 59.).

Gálicz Ferenc - Nyergesújfalu vezetőedző: – Egy jól felkészített, stabil, masszív csapat ellen játszottunk. Nehéz volt áttörni a védelmüket, de szerencsére kétszer sikerült, így azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk.

Szabó Attila - a Tát vezetőedzője: Tudtuk, hogy Nyergesen mindig nehéz, ezúttal sem volt ez másképp. Azt kértem a srácoktól, hogy játszunk egy jó mérkőzést. Összességében ez sikerült is. Az első félidőben mind a két csapatnak két-két lehetősége volt: nekünk kapufánk, és egy nagy bedobás után elcsorgó labda a bal kapufa mellett. A Nyergesújfalu a két lehetősége közül a másodikat a félidő lefújása előtt egy szép egyéni teljesítmény után értékesítette, ami mentálisan demoralizáló volt. A második félidőben már inkább a Nyerges dominált: volt két nagyobb helyzete, amiből egyet szintén értékesítettek. Nekünk csak egy távoli lövésünk akadt. Kis szerencsével szerezhettünk volna pontot. Hat mérkőzés óta veretlenek voltunk, ami szép teljesítmény. Nem dőlünk a kardunkba, dolgozunk tovább, készülünk a következő mérkőzésre. Sajnos ismét megsérült egy játékosom, Szalai Dominik személyében, akinek mielőbbi jobbulást kívánok.

Szabadnapos: Vértessomló