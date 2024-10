A magyar férfi labdarúgó-válogatott csapatkapitánya az Instagram-oldalán üzent a kulcsfontosságú győzelmet követően, a Wolves elleni mérkőzésen megszerezhette volna idénybeli első találatát, de nem sikerült a kapuba találnia. Szoboszlairól véleménycikk is született és a szurkolók sem rejtik alá véleményüket.

Szoboszlai a Wolverhampton elleni meccsre borúsan érkezett és csalódottan is távozott a pályáról

Fotó: NurPhoto via AFP / Forrás: Gustavo Pantano

„A centiméterek meccs volt, de a legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot!”

– posztolt a Premier League-meccs lefújását követően nem sokkal egyik legnépszerűbb közösségi média-felületén az édesapja révén tatabányai kötődésű játékos, aki lövésével az első félidő hajrájában nem a kaput, hanem a vendégek kapusát találta el.

Szoboszlai nem hiszi jobbnak magát, mint amilyen, de lehetne jobb...

Az Anfield Agenda, a Liverpool független szurkolói csatornája is rajta tartja a szemét a magyar labdarúgón. Az X-en a szintén liverpooli Van Dijket idézték, aki szerint Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai is nagyon fontos emberek a csapatnál, és remek háromszget alkotnak a pályán. Mindemellett pedig még mindig fejlődnek.

Ezzel azonban nem ért egyet mindenki. Mint a Bors írja, a drukkerek részéről érkező negatív hangok megkérdőjelezik Szoboszlai helyét a kezdőcsapatban, s már a helyettesét is megtalálták. A Ligakupa-meccsen, amelyen Szobi nem játszott, a középcsatár Diogo Jota lubickolt a pozíciójában. Ha Arne Slot menedzser beteszi Darwin Nunezt centernek, akkor Jota visszahúzódva máris helyettesítheti Domit. Ugyanúgy az ő helyére pályázhat Curtis Jones is, valamint a jelenleg sérült Harvey Elliott.

Az X-en is nagy a szórás a magyar válogatott csapatkapitánya kapcsán. Van, aki szerint ha van olyan játékos, aki megérdemli, hogy kiálljanak mellette a drukkerek, akkor az Szoboszlai, már csak azért is, mert imád a Liverpoolnál focizni, az Echo véleménycikkében ugyanakkor arról ír jegyzetében John Aldridge, hogy szinte világverőként érkezett, de nehéz hónapok vannak mögötte. Mindemellett hozzátette, hogy neki és a Liverpoolnak is kell találnia, melyik pozíció illik hozzá a legjobban, és hogy a fiú még nem kész játékos, fejlődnie, tanulnia kell.