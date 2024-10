Szoboszlai Dominik lubickol Liverpoolban. A holland vezetőedző, Arne Slot érkezésével a magyar válogatott csapatkapitánya egyre nagyobb szerepet vállal a támadásokban, gólokban, gólpasszokban. A csapatnál is hatalmas az összhang, Dominiket imádják a csapattársai. Ezt bizonyítja a Liverpool TikTok-oldalára napokban feltöltött videó is, amely már majd' 10 milliós nézettségnél jár.

Szoboszlai hatalmas nevetésben tört ki Alison Backer megszólalása után

Fotó: Vince Mignott / Forrás: MTI

Szoboszlai arcsimogatása után jött a poén

A videóban a Liverpool kapusa, Alison Backer teljesen szokatlan fizimiskával jelent meg, amely csapattársait is teljesen meglepte. Az édesapja révén tatabányai kötődésű magyar sztár lépett oda a hálóőrhöz, majd simogatta meg az arcát. A brazil kapus mindenkinek dús arcszőrzettel égett a retináiba, most azonban ettől megvált. Szoboszlai arcsimogatása után Alison elmondta, hogy kislányát is meglepte teljesen a változás, aki azt mondta apukájának, hogy most ő lett a testvére.

Apa úgy néz ki mint egy gyerek!

A kapus sztorija után Szoboszlai Dominik és a többi csapattárs is nagy nevetésben tört ki. Kétségtelen, hogy arcszőrzet nélkül Alison Backer legalább 10 évet letagadhatna életkorból.

A jó kedv pedig érthető a csapat háza táján, hiszen 6 forduló után vezetik a Premier League tabelláját. Ráadásul szerdán a Bajnokok Ligájában a Bologna csapatát verték 2-0-ra, ahol Szoboszlai Dominik gólpasszt is adott Mohamed Salahnak. A bajnokság folytatásában nem vár könnyű feladat Szoboszlaiékra, ugyanis a 7. fordulóban Crystal Palace - Liverpool találkozót rendeznek.