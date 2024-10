Orbán Willi is Szoboszlai Dominik cipőjében

Orbán Willi, az RB Leipzig védője két lipcsei csapattársa, Lutsharel Geertruida és Xavi Simons ellen játszhat, előbbi éppen utóbbit váltotta a németek ellen. Mindehhez persze az is kell, hogy Orbán is Szoboszlai is pályára lépjen, de nehéz elképzelni, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány bármelyiküket is kihagyná a csapatból.

A ma esti Magyarország–Hollandia mérkőzés a két válogatott 18. összecsapása lesz, az addigi fényes mérleg 1984 óta nem túl hízelgő számunkra.