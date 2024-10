Virgil van Dijknak leginkább azért maradhat emlékezetes az október 11-i budapesti meccs, mert begyűjtötte válogatottsága első piros lapját (hála Csoboth Kevinnek). A meccs előtt még kedélyesen lepacsizott klubtársával, mit pacsizott, ahogy az lejjeb, videónkban is látható, egy baráti ölelést is kapott Szoboszlai Dominiktól a kezdőkörben. A két csapatkapitány aztán a lefújás után már nem kezelhetett le egymással, hiszen van Dijk három perc alatt elintézte magának a kiállítást a második félidőben. Naná, hogy ennek kapcsán is beindult a mémgyár.

Cody Gakpo lényegében meg is ölelte Szoboszlai Dominikot. A pillanatból mém született, hála többek között van Dijk kiállításának

Fotó: Sebastian Frej / Forrás: MB Media/Getty Images

Persze be is indult ezzel kapcsolatban is a viccelődés az interneten, míg a holland sajtó darabokra szedni a védőt, mondván a meccs végén így kiállíttatni magát lényegében hülyeség volt. Mint az Empire Of The Kop megjegyzi, volt újságíró, aki a leggyengébb osztályzatot osztotta ki neki az értékeléskor, mintegy bukásnak nevezve a szereplését. Visszatérve viszont a poéngyárosokra és Liverpool-drukkerekre: van, aki szerint taktikailag az Anfield Road-on jól jött, hogy van Dijk piros lapot kapott, hiszen így nem játszhat hétfőn a hollandok követlező meccsén, és pihenhet egy hetet, ami a Vörösök Bajnokok Ligája-szereplése okán bizony nem jön rosszul. A Magyar Nemzet is idézte a kommenteket, például ezt:

Taktikai piros lap Virgil van Dijknak, így egy teljes hetet pihenhet a Chelsea elleni mérkőzésünk előtt. Imádom ezt a meccset!

Virgil Van Dijk és az édesapja révén tatabányai kötődésű Szoboszlai Dominik mellett persze ott volt még a pályán Cody Gakpo és Ryan Gravenberch is a Magyarország-Hollandia meccsen.